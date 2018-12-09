Kadın terörist her şeyi anlattı... Tecavüze uğradı ateş açtı!
Terör örgütü, kadınların maruz bırakıldıkları cinsel istismarın faturasını infaz, tecrit ya da kurulan sözde mahkemelerde aldığı yaptırımlar ile yine kadın teröristlere çıkartıyor. Dirijivan kod adlı kadın terörist güvenlik güçlerine verdiği ifadede, Savaş kod adlı takım komutanının Baver kod adlı kadın teröriste tecavüz etmesi sonucu kadın teröristin bunalıma girerek grubun üzerine doğru ateş açtığını ifade etti. Yaşanan olayda 2 örgüt mensubunun yaralandığını, olay sonrasında kadın teröristin infaz edildiğini belirtti.
Alınan bilgiye göre, Dirijivan kod adlı kadın terörist güvenlik güçlerine verdiği ifadede, Suriye’de 6 ay süreyle eğitim aldığını, eğitim sonrasında gönderildiği bölgede nöbet tutarken yanına gelen erkek bölücü terör örgütü mensubunun kendisini elle ve sözle taciz ettiğini söyledi. Karşı koymaya çalışmasına rağmen zorla tecavüz etmeye kalkıştığını, bağırıp çevreden yardım istemesi sonucu kaçtığını belirten Dirijivan kod adlı kadın terörist, yaşadığı bu olayı sözde yöneticilere iletmesine rağmen bir sonuç alamadığını, bir daha bu tarz bir olay yaşamak istemediği için örgütten kaçmaya karar verdiğini kaydetti.
TECAVÜZE UĞRAYAN KADIN TERÖRİST ATEŞ AÇTI
Kadın terörist ifadesinde ayrıca, örgütteki kadın teröristlerin birçoğunun yaşadığı taciz ve tecavüz olaylarından dolayı psikolojilerinin bozulduğunu, Savaş kod adlı takım komutanının Baver kod adlı kadın teröriste tecavüz etmesi sonucu kadın teröristin bunalıma girerek grubun üzerine doğru ateş açtığını ifade etti. Yaşanan olayda 2 örgüt mensubunun yaralandığını söyleyen Dirijivan kod adlı kadın terörist, olay sonrasında Baver kod adlı kadın teröristin infaz edilerek cesedinin kayalıkların arasına bırakıldığını belirtti.
TERÖR ÖRGÜTÜ ÇOCUK AVINDA
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerine teslim olan Amara kod adlı K.Ç. adlı terörist, ifadesinde boş zamanlarında arkadaşlarıyla beraber civardaki parka gittiklerini, parkta Arvin kod adlı terörist ile tanıştığını, bu örgüt mensubunun sohbet esnasında kendisine dağ şartlarının ve örgütteki durumun çok iyi olduğunu, rahat yaşayabileceğini anlatıp kendisini örgüte katılmaya ikna ettiğini söyledi. Arvin'in kendisi gibi istekli başka arkadaşı varsa onları da getirmesini söylediğini ifade eden K.Ç., ertesi gün okuldan arkadaşları olan ve örgüte katılmak isteyen B.B., H. E., M.C. ve B.A. ile birlikte sabah Arvin kod adlı teröristle buluştuklarını, teröristin kendilerini araca bindirip bir alana götürdüğünü, buradan da 3 yeni katılım ile beraber sınır kapısına geldiklerini, kendilerine verilen sahte Suriye kimlikleriyle sınır kapısından geçerek örgüte katıldıklarını kaydetti.
Yaşadığı şartların hiç anlatıldığı gibi olmadığını, örgüt elebaşlarının zevk içinde yaşarken çocukların ön saflarda çatışmalara zorlandığını ve uyuşturucuya alıştırılmaya çalışıldığını söyleyen K.Ç., kaçmaktan başka çare kalmadığını, örgütün görünen yüzünün anlatılanın tam aksi olduğunu ve kimsenin buna aldanmaması gerektiğini anlattı.
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