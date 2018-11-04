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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ayhan ACAR / DHA
04.11.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Soyunma odasına gizli kamera koymuştu! O sapık hakkında flaş karar

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Soyunma odasına gizli kamera koymuştu! O sapık hakkında flaş karar

Bartın Devlet Hastanesi'nde kadın personelin giyinme odasına gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen temizlik görevlisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Devlet Hastanesi'nde çalışan bir kadın personel, giyinme odasındaki kamerayı fark edince durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kamerayı giyinme odasına yerleştirdiği iddiasıyla hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan H.Ç'yi (40) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama 

İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın Devlet Hastanesi'nde personel odalarına kamera koyduğu iddia edilen temizlik görevlisi H.Ç'nin vardiyaya geldiği sırada İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığını belirtti. Koç, şüphelinin gözaltına alınma gerekçesinin, ikamet ettiği köyde çeşitli yerlere gizli kamera yerleştirerek görüntü almakla ilgili olduğunun öğrenildiğini aktararak, "İş yerinde de aynı fiili işleme şüphesiyle iş yerindeki şahsi dolabında ve arabasında aramalar, ilgili güvenlik kuvvetleri tarafından yapılmıştır. Şahısla ilgili adli işlemler yapılmış olup şu anda tutuklanmıştır. Soruşturmanın selameti açısından şahıs, Bartın Valiliği'nin talimatı doğrultusunda açığa alınmış olup idari soruşturma açılmıştır." ifadelerini kullandı.

 

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