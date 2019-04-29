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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
29.04.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! Kadın rolü yapıp tuzağa düşürdüler...

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Akılalmaz olay! Kadın rolü yapıp tuzağa düşürdüler...

Bursa siber polisi, sosyal medyada kadın profilleri ile erkeklerle iletişime geçip arkadaşlık kuran ve daha sonra aralarında geçen müstehcen görüntü ve görüşmeleri sızdırmakla tehdit ederek para almaya çalışan çeteyi çökertti. Çetenin birçok ilde şubesi bulunan tanınmış özel bir hastanede görev yapan doktoru da tuzaklarına düşürdükleri öğrenildi.

Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada açtıkları kadın profilleri ile erkeklerle irtibata geçip duygusal ilişki kuran bir çetenin, daha sonra yapılan görüşmelerde müstehcen görüntüleri kaydederek şahısları tehdit ettiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu şüphelileri takibe aldı. Uzun süren teknik takibin ardından 3 kişinin belirtilen suçu işlediğini tespit eden ekipler, şahısların yakalanması için çalışmalara başladı. Suçu işledikleri tespit edilen S.P., Ş.A. ve A.K. isimli 3 şahıs yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Şahısların açtıkları sahte kadın profilleri aracılığıyla kişilere arkadaşlık isteği gönderdikten sonra, cinsel içerikli görüşmeler yapıp, bu görüşmeleri kaydettikleri ve kişileri de bu müstehcen görüntüleri basına ve ailelerine vermekle tehdit ettikleri öğrenildi. Birçok ilde şubesi bulunan tanınmış özel bir hastanede görev yapan doktoru da tuzaklarına düşüren şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bir adet ruhsatsız silah ve birçok dijital materyale el konuldu. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler S.P., Ş.A. ve A.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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