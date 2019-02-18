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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.02.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Kadın polisi taciz etti sözleri şaşkına çevirdi

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Kadın polisi taciz etti sözleri şaşkına çevirdi

Kadın polis memuruna uygunsuz teklifte bulunarak ve tehditler savuran genç hakkında 5.5 yıla kadar hapis istendi

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul Bayrampaşa'da bulunan otogarda uygulama noktasında görevli kadın polisi taciz eden İrfancan A. hakkında dava açıldı.

Olay, Bayrampaşa Otogarı içinde bulunan alışveriş merkezi girişinde meydana geldi. Uygulama noktasında görev yapan polis memuru Semra G. görevini yaptığı sırada İrfancan A. tarafından sözlü sataşmaya maruz kaldı.

'SARHOŞTUM HATIRLAMIYORUM'

Zanlı, polis memuruna, "Güzelim rakının yanında güzel gidersin. Akşam mezeleri hazırla geleceğim" şeklinde konuşarak tacizde bulundu. Semra G. polis tanıtım kartını göstererek kendisinin memur olduğunu söyleyince bu kez şüpheli tarafından tehdit edilmeye başlandı. İkili arasında devam eden tartışma karakolda sona erdi. Şüpheli İrfancan A. verdiği ifadesinde olay sırasında alkollü olduğunu iddia ederek ne yaptığını hatırlamadığını iddia etti.

Semra G. ve genç adam arasında yaşanan tartışmaya şahit olanlar da tanıklık ederek İrfancan A.'nın polis memuruna cinsel taciz ve tehdit içerikli hareketlerde bulunduğunu doğruladı. Hakkında "Cinsel taciz", "Basit tehdit ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamaları ile dava açılan İrfancan A. önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

Şüpheli hakkında 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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