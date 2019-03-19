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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)
19.03.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Kadın polis memuru dehşeti yaşadı

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Kadın polis memuru dehşeti yaşadı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, sivil kadın polis memurunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü Mehmet Sütlü (27), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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  • Kadın polis memuru dehşeti yaşadı
  • Kadın polis memuru dehşeti yaşadı
  • Kadın polis memuru dehşeti yaşadı
  • Kadın polis memuru dehşeti yaşadı
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Aynı Ali Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Manisa Ticaret ve Anadolu Meslek Lisesi'nde görevli sivil polis memuru Solmaz C. (43), okuldan çıkacak arkadaşını aracında bekleyen Mehmet Sütlü'den bekleme yapmamasını istedi.

Bunun üzerine 45 M 9817 plakalı hafif ticari aracına binen Mehmet Sütlü, okul önünden uzaklaştı. 3317 Sokak ile Sakarya Caddesi kesişiminde, Mehmet Sütlü yönetimindeki araç, Muhammed Emre Kıran (26) yönetimindeki 34 BT 8389 otomobile sağ tarafından çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kıran ile aracındaki Zehra Zengin (38) yaralandı.

Kaza sonrası, okul önünde bekleme yapmasına izin vermeyen polis memuruna öfkelenen Mehmet Sütlü, geri döndü. Mehmet Sütlü, polis memuru Solmaz C.'ye saldırdı.

SAÇLARINDAN TUTARAK SÜRÜKLEDİ

İddiaya göre, Mehmet Sütlü tartıştığı Solmaz C.'yi saçlarından tutarak sürükledi, darbetti. Ardından kaçan Mehmet Sütlü, ihbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Mehmet Sütlü'nün, polis memuru Solmaz C.'yi sürüklerken elinde kalan saçları tuttuğu görüldü. Polis memuru ile kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Solmaz C.'nin tedavisi sürürken, diğer yaralılar taburcu edildi.

TUTUKLANDI

Yapılan kontrolde 1.9 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet S., işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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