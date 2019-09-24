Kadın özel harekat polisi alımı başvuruları ne zaman bitecek?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yetiştirilmek üzere 500 kadın özel harekat polisi alacağını duyurdu. Lise mezunlarının da başvurabildiği polis alımı için başvuru süreci devam ediyor. İlana henüz başvuru yapmayan vatandaşlar ise başvuru şartları ve son başvuru tarihini araştırıyor. Peki, kadın özel harekat polisi alımı başvuruları ne zaman bitecek? Başvuru şartları neler?
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) özel harekat branşında 500 kadın polis alımına ilişkin ön başvuru süreci devam ederken, söz konusu alımlar için başvuru şartları ve diğer detaylar merak konusu oldu. İşte, kadın özel harekat polisi alımı hakkında ayrıntılar...
Özel harekat öğrenci adayları, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek. Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden ilan edilecek.
Özel harekatçı olmak isteyen kadın adaylarda aranan özellikler ise 1992-2001 tarihleri arasında doğmuş olmak ve 162 cm'den kısa boylu olmamaki sağlık şartları yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımış olmak. Adayların en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
Özel harekat öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda, lise mezunları için 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65, önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 65, lisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranıyor.
Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından lise mezunu olanların 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az 52, önlisans mezunlarının 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 52, lisans mezunlarının da 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az 48 puan almaları gerekiyor.
Özel harekat öğrenci adaylığına başvuran adayda ayrıca 162 santimden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması şartı aranıyor.
Adaylarda aranan şartların tamamı Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde "www.pa.edu.tr" yer alıyor.
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