Kadın ölümlerinde %39 azalma oldu

Soylu, “Mart ayından itibaren pilot uygulama olarak açık bulunan KADES uygulaması, bugüne kadar 24 bin 584 kişi tarafından indirilmiştir. Acil durumda kalan 31 kadın tarafından ihbarda bulunulmuş ve alınan ihbarlara karşı gerekli müdahale yapılmıştır. 2018 yılının ilk 4 ayında 6284 sayılı kanun kapsamında 51 bin 361 kadının müracaatı alınmış, 27 bin 400 şiddet mağduru kadın hakkında koruyucu tedbir, 37 bin147 şiddet uygulayan erkek hakkında ise önleyici tedbir kararı verilmiştir. Etkin koruyucu/önleyici tedbirlerin alınması sonucunda 2017 yılı ile 2018 yılının ilk 4 ayı mukayese edildiğinde polis sorumluluk bölgesinde şiddet kaynaklı kadın ölümlerinde % 39 azalma olduğu görülmüştür.” dedi.