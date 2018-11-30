Kadın öğretmenlere köyde öncü görev

MEB ile TED, Zurich Sigorta’nın desteği ile ‘Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz’ projesi için ilk adımı attı. Mesleğe yeni başlayan kadın köy öğretmenlerini temel alan proje ile sadece çocuklara değil bütün köye ulaşılması hedeflendi. ‘Yeni öğretmenler, yeni başlangıçlar’ başlığındaki proje kapsamında ilk olarak 50 kadın öğretmenin eğitimlere katılması planlandı. Proje ile kadın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olunurken, bulundukları köylerde lider olmaları için yüz yüze ve uzaktan eğitim ile programlar düzenlenecek. Ayrıca öğretmenlerin görev yaptığı köy okullarının sosyal ve fiziksel eksikliklerini düzeltemeye yönelik çalışmalar da gerçekleştirilecek. Cumhuriyet’in 100. yıldönümünün kutlanacağı 2023 yılına kadar bin kadın öğretmene, 30 binden fazla çocuğa ve 150 bin aile üyesine ulaşmayı hedefleyen proje, ‘Öğretmenlerin Mesleki ve Kişisel Gelişiminin Desteklenmesi’, ‘Öğretmenlerin Yöresel ve Sosyal Uyumunun Sağlanması – Sosyal Girişimcilik Modelleri’ ve ‘Gönüllülük Esasına Dayalı Projeler ile Ana Projenin Desteklenmesi’ olarak üç temel bileşen kapsamında yürütülecek.

Ayşe Yüksel

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, “MEB olarak bakanlığımızda öğretmenler, öğrenciler, personelimiz adına yapılan her türlü sivil toplum katkısını canı gönülden, güzel anlayışlı, yardımseverlik çerçevesi içinde saygıyla karşılıyoruz. Köylerde görev yapan yeni atanmış kadın öğretmenlerimizin karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmaya yönelik, onların eğitim öğretim hayatına daha iyi katkı vermelerini sağlamak, onların o bölgelerde, özellikle sosyal anlamda yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik bir gayret ve çaba içinde olacağız” dedi. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da projeye ilişkin, özetle şunları söyledi: “Türkiye’de bir ilki hayata geçiriyoruz. Hepimiz biliyoruz ki köylü toplumdan sanayi toplumuna geçmeye gayret sarf ettik. Maalesef köylü toplumundan gecekondu toplumuna dönüşüm sağlayabildik. Projede en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi kadın öğretmenlerin özellikle öğrencilerin annelerine köydeki diğer kadınlara da ulaşması. Kadının değer verdiği her iş parlıyor. Biz buradan kadın köy öğretmenlerimizin lider özellikleriyle köyde diğer kadınlara yol göstermesini önemsiyoruz. Onlara bu konularda da eğitimler vereceğiz. Hem adaptasyonlarını sağlayacağız, hem de bulundukları bölgeye göre o bölgeye katkı verecek kadınları da bir üretici haline dönüştürecek çocuklarıyla ilgili bilinçlendirecek bir süreci yönetmeyi hedefliyoruz.”

PROJEDEN BÜYÜK BEKLENTİM VAR

PROJEYE katılacak kadın öğretmenlerden Siirt Kurtalan’a bağlı Üçpınar köyünde görev yapan Ayşe Yüksel yaşadıklarına ilişkin şunları söylüyor: “Birleştirilmiş sınıf 1 ve 2. sınıfları okutuyorum. Giderken ‘neler oluyor’ diye düşünerek gittim ama içimde korku yoktu. Her gün aynı heyecan, çünkü çocukların gözündeki ‘Bana bir şey öğret’ ışığını görebiliyorum. Köyün, okulun imkânsızlıkları aklıma gelmiyor. Alıştım. Projeden büyük beklentilerim var. Okulumun, öğretim ortamlarının güzelleştirilmesi ve öğrencilerimin ihtiyaçları... Kara tahta ile eğitim yapıyorum. Öğrencilerime bir şey göstermek istediğimde tahtaya çizmek zorunda kalıyorum. Akıllı tahta, internet gibi öğrencinin bilgiye her an ulaşabileceği bir ortam arzuluyorum.”