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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU - ANKARA
30.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kadın öğretmenlere köyde öncü görev

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Kadın öğretmenlere köyde öncü görev

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Eğitim Derneği’nin (TED) hazırladığı ‘Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz’ projesiyle mesleğe yeni başlayan kadın köy öğretmenlerinin kişisel gelişimleri sağlanacak, köy halkı bilinçlendirilecek ve köy okullarının eksikleri tamamlanacak. Cumhuriyet’in 100. yıldönümünün kutlanacağı 2023’e kadar 1000 kadın öğretmene, 30 binden fazla çocuğa ve 150 bin aile üyesine ulaşılması hedefleniyor.

MEB ile TED, Zurich Sigorta’nın desteği ile ‘Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz’ projesi için ilk adımı attı. Mesleğe yeni başlayan kadın köy öğretmenlerini temel alan proje ile sadece çocuklara değil bütün köye ulaşılması hedeflendi. ‘Yeni öğretmenler, yeni başlangıçlar’ başlığındaki proje kapsamında ilk olarak 50 kadın öğretmenin eğitimlere katılması planlandı. Proje ile kadın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olunurken, bulundukları köylerde lider olmaları için yüz yüze ve uzaktan eğitim ile programlar düzenlenecek. Ayrıca öğretmenlerin görev yaptığı köy okullarının sosyal ve fiziksel eksikliklerini düzeltemeye yönelik çalışmalar da gerçekleştirilecek. Cumhuriyet’in 100. yıldönümünün kutlanacağı 2023 yılına kadar bin kadın öğretmene, 30 binden fazla çocuğa ve 150 bin aile üyesine ulaşmayı hedefleyen proje, ‘Öğretmenlerin Mesleki ve Kişisel Gelişiminin Desteklenmesi’, ‘Öğretmenlerin Yöresel ve Sosyal Uyumunun Sağlanması – Sosyal Girişimcilik Modelleri’ ve ‘Gönüllülük Esasına Dayalı Projeler ile Ana Projenin Desteklenmesi’ olarak üç temel bileşen kapsamında yürütülecek.

Kadın öğretmenlere köyde öncü görev

Ayşe Yüksel

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, “MEB olarak bakanlığımızda öğretmenler, öğrenciler, personelimiz adına yapılan her türlü sivil toplum katkısını canı gönülden, güzel anlayışlı, yardımseverlik çerçevesi içinde saygıyla karşılıyoruz. Köylerde görev yapan yeni atanmış kadın öğretmenlerimizin karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmaya yönelik, onların eğitim öğretim hayatına daha iyi katkı vermelerini sağlamak, onların o bölgelerde, özellikle sosyal anlamda yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik bir gayret ve çaba içinde olacağız” dedi. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da projeye ilişkin, özetle şunları söyledi: “Türkiye’de bir ilki hayata geçiriyoruz. Hepimiz biliyoruz ki köylü toplumdan sanayi toplumuna geçmeye gayret sarf ettik. Maalesef köylü toplumundan gecekondu toplumuna dönüşüm sağlayabildik. Projede en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi kadın öğretmenlerin özellikle öğrencilerin annelerine köydeki diğer kadınlara da ulaşması. Kadının değer verdiği her iş parlıyor. Biz buradan kadın köy öğretmenlerimizin lider özellikleriyle köyde diğer kadınlara yol göstermesini önemsiyoruz. Onlara bu konularda da eğitimler vereceğiz. Hem adaptasyonlarını sağlayacağız, hem de bulundukları bölgeye göre o bölgeye katkı verecek kadınları da bir üretici haline dönüştürecek çocuklarıyla ilgili bilinçlendirecek bir süreci yönetmeyi hedefliyoruz.”

PROJEDEN BÜYÜK BEKLENTİM VAR

PROJEYE katılacak kadın öğretmenlerden Siirt Kurtalan’a bağlı Üçpınar köyünde görev yapan Ayşe Yüksel yaşadıklarına ilişkin şunları söylüyor: “Birleştirilmiş sınıf 1 ve 2. sınıfları okutuyorum. Giderken ‘neler oluyor’ diye düşünerek gittim ama içimde korku yoktu. Her gün aynı heyecan, çünkü çocukların gözündeki ‘Bana bir şey öğret’ ışığını görebiliyorum. Köyün, okulun imkânsızlıkları aklıma gelmiyor. Alıştım. Projeden büyük beklentilerim var. Okulumun, öğretim ortamlarının güzelleştirilmesi ve öğrencilerimin ihtiyaçları... Kara tahta ile eğitim yapıyorum. Öğrencilerime bir şey göstermek istediğimde tahtaya çizmek zorunda kalıyorum. Akıllı tahta, internet gibi öğrencinin bilgiye her an ulaşabileceği bir ortam arzuluyorum.”

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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