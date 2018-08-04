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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Reşat YİĞİZ/BATMAN (DHA)
04.08.2018 - 13:15, Son Güncelleme:

Kadın öğretmeni tekmeleyen saldırganın akıl sağlığı araştırılıyor

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Kadın öğretmeni tekmeleyen saldırganın akıl sağlığı araştırılıyor

BATMAN’da yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya’yı tekmeleyip yere düşüren motosikletli G.A., akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edildi.

Turgut Özal Bulvarı’nda hareket halindeki motosikletin sürücüsü, yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya’yı yanından geçerken tekmeledi. Aldığı darbeyle yere düşen Akkaya, baygınlık geçirdi.

Devrim Akkaya’nın yardımına çevre sakinleri koştu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Devrim öğretmen, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüpheli G.A.’yı olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı.

Kadın öğretmeni tekmeleyen saldırganın akıl sağlığı araştırılıyor
Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun tamamlanmasını ardından dün akşam saatlerinde Batman Adliyesi’ne gönderilen G.A., savcılıkça tutuklanma talebiyle 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Geç saatlerde ifade verme işlemi tamamlanan G.A., akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Kadın öğretmeni tekmeleyen saldırganın akıl sağlığı araştırılıyor

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