Kadın müdürü canice öldürdü... Kendisini böyle savundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKadın müdürü canice öldürdü... Kendisini böyle savundu
GeriGündem Kadın müdürü canice öldürdü... Kendisini böyle savundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali Naki ERDOĞAN,(DHA)
07.03.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

Kadın müdürü canice öldürdü... Kendisini böyle savundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadın müdürü canice öldürdü... Kendisini böyle savundu

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı şantiyesinde tartıştığı proje müdürü Suna Yazıcıoğlu’nu (48) silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdullah Dip (45), hakim karşısına çıktı. İlk savunmasında çok pişman olduğunu öne süren Dip, “Bana ‘erkeğim diye ortalıklarda dolanıyorsun, adam değil misin işçilerine sözünü geçiremiyor musun?’ deyince kendimi kaybettim” dedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı yapan taşeron firma sahibi Abdullah Dip, geçen yıl Ekim ayında sözleşmesinin iptal edildiğini söyleyen proje müdürü Suna Yazıcıoğlu’nu tabancayla öldürdükten sonra otomobille kaçtı.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Dip, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında ömür boyu hapis istemiyle 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılan Abdullah Dip’in yargılanmasına başlandı.

Davaya tutuklu yargılanan Abdullah Dip ile taraf avukatları katıldı. İlk savunmasında öldürme kastı olmadığını öne süren Dip, “Ben ticaretle uğraşmaktayım. İnşaat işi yapıyorum. Suna, Hanım'la işe başladığımız günlerde aramız iyiydi. Kendisi genel müdür olmak istiyordu. Biz taşeron bir firmayız.

Suna Yazıcıoğlu, şantiyeye proje müdürü olarak geldi. Firma sahibi, ben ve proje müdürü ile birlikte şantiye alanında inceleme yaptık. Çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verdim. Daha sonra şehir merkezine geldim.

Kalfam beni arayarak şantiyeye gelmemi istedi. Aracımla inşaat alanına gittim. Proje müdürünün olduğu binaya girerek kendisiyle konuşmak istedim. Bana ‘Artık ben varım şantiyeden çekilmeniz gerekiyor’ dedi. Aldığımız inşaat işini bırakmamızı, firma sahibinden sonra tek yetkilinin kendisi olduğunu söyledi” dedi.

‘ERKEĞİM DİYE ORTALIKLARDA DOLANIYORSUN'

İşi bırakmayacağını söylediğinde proje müdürü Suna Yazıcıoğlu’nun, “Bana ‘erkeğim diye ortalıklarda dolanıyorsun, adam değill misin işçilerine sözünü geçiremiyor musun?’ diye karşılık verince kendimi kaybettim.

Ne olduğunu hatırlamıyorum. Öldürme gibi bir kastım yoktu. Silahta rahmetli babama ait” diyerek kendisini savundu. Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tanık ifadelerinin ardından davayı ileri bir tarihe erteledi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e suç duyurusu

5 kişiyi öldürmüştü! 4 kişiyi daha vuracakmış

Bakan Akar'dan ''Mavi Vatan'' mesajı

Eski Türkiye güzeli restoranda yakalatmıştı! Tutuklandılar