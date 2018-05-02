Kadın kooperatifleri bir araya geliyor

7-8-9 Mayıs 2018 tarihlerinde Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği tarafından Crowne Plaza İstanbul’da düzenlenecek 6. Kadın Kooperatifleri Buluşması’nda Türkiye’nin her yanından 100’e yakın kadın kooperatifi bir araya gelecek. 6. Kadın Kooperatifleri Buluşmasında, yerelden küresel sorunlara çözümler üreten kadın kooperatifleri, sürdürülebilir kalkınma konusunu tartışacak, kadın kooperatifleri açısından Türkiye’deki kooperatifçilik ekosistemini değerlendirecek, güçlü bir ağ yaratmak için vizyonlarını, hedeflerini ve ortak stratejilerini belirleyecekler. Buluşma kapsamında 9 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Paydaşlar Toplantısı’nda kadın kooperatifleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek işbirliği fırsatlarını tartışacaklar.

ORTAK SORUNLARA YERELDEN ÇÖZÜMLER ÜRETEN KADIN KOOPERATİFLERİNİN SAYISI 160'I GEÇTİ

Yerel kadın gruplarının kendi ihtiyaç ve önceliklerine uygun olarak kendileri için hizmetler geliştirmek üzere oluşturdukları yapılar olan kadın kooperatiflerinin çatısı altında bugün binlerce kadın hem kendileri hem de çevreleri için yaşamı yeniden üretiyor, toplum yararına çalışmalar yürütüyorlar. 2000'lerin başında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından başlatılan kadın kooperatiflerinin sayısı, bugün Gümrük ve Ticaret Bakanlığının da desteğiyle 160’ı geçmiş durumda. Kadın kooperatifleri, okul öncesi eğitim ve bakım hizmetleri sağlıyor, engelli çocukları için öğrenme merkezleri açıyor, istihdam potansiyeli olan ekonomik işletmeler kuruyor, kadınların toplumsal hayata katılmalarını teşvik eden sosyal faaliyetler yürütüyorlar. Hem ekonomik hem de sosyal etkiler yaratan faaliyetleriyle ikili bir işlev üstlenen kadın kooperatifleri bu faaliyetleriyle 61 ilde yılda 20.000’in üzerinde kadına ulaşıyor.

KADIN KOOPERATİFLERİ GÜÇLERİNİ SİMURG’DA BİRLEŞTİRİYOR

2000’lerde başlayan kadın kooperatifi hareketi güçlenerek büyüyor. Ancak kadın kooperatiflerinin güç birliği yapması kalkınma alanındaki seslerini duyurmaları açısından önemli bir faktör haline geliyor. Kadın kooperatifleri bu amaçla Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı desteğiyle 2005 yılında bir araya gelerek Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı’nı oluşturdular. 2014 yılında ise, resmi bir yapıya kavuşarak Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği’ni kurdular. Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği kadın kooperatiflerinin ülke ekonomisindeki paylarının arttırılması, kurumsal kapasitelerinin iyileştirmesi, ortak ihtiyaç ve hedefleri için savunuculuk yapmak üzere aralarındaki iletişimlerinin güçlendirmesi ve ulusal ve küresel düzeyde benzerleriyle bilgi ve deneyim paylaşımı imkânlarının oluşturulmasını hedefliyor. 7-8-9 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek 6. Kadın Kooperatifleri Buluşması’nda Türkiye’nin her yanından bir araya gelen kadın kooperatifleri seslerini güçlendirmek için Simurg çatısı altında ortak stratejiler geliştirecekler.