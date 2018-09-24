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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.09.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğluna öldürttü

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Adana'da 14 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürülen Ali Genç'in anneyle yasak aşk yaşadığı bu nedenle çocuk tarafından öldürdüğü ileri sürüldü. Tutuklanan anne babanın çocuğu cinayet işlemeye götürme anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Olay, Yüreğir ilçesinin Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi 233 Sokak girişinde 21 Eylül akşamı meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan Ali Genç, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, cinayeti işlediği ileri sürülen M.F.K.’yı (14) evinin yakının da yakalarken olayda kullanılan suç aletini de buldu.

Cinayet dedektifleri katilin 14 yaşındaki bir çocuk olduğunu görünce olayın anne ve babayla bir bağlantısı olabileceğini düşünerek eve gidip baba Ali Rıza’yı (40) daha sonra anne Sultan Karaaslanyiğit’i (36) gözaltına aldı. Anne ilk ifadesinde olaydan haberi olmadığını, baba ise evde uyurken oğlunun eve gelip pompalı tüfeği alıp gittiğini arkasından giderek durdurmak istediğini ancak oğlunun gittiğini söylediği öğrenildi.

Çocuk katil zanlısının ise "Motosikletine binmek istedim. Beni tersledi ve itti. Daha sonra bana küfredince eve giderek pompalı tüfeği aldım ateş ettim" diye ifade verdiği öğrenildi.

"POLİS İNANMADI GÜVENLİK KAMERASI ARADI"

Polis verilen ifadeye inanmayarak ailenin evi etrafında ve olay yerinde güvenlik kamerası görüntüsü aradı. Yapılan araştırmada ailenin kaldığı apartmanın güvenlik kamerasına ulaşıldı. Görüntülerde çocuk, anne ve babanın asansörden birlikte indiği, çocuğun elinde pompalı tüfekle önde anne ve babanın ise onun arkasından birlikte gittikleri görüldü. Daha sonra polis cinayetin işlendiği yerde de bir güvenlik kamerasına ulaştı. Bu görüntüde ise Ali Genç'in motosiklet ile geçince anne, baba ve çocuğun koştuğu babanın eliyle oğluna şahsı gösterdiği yer alıyor. Bunun üzerine polis anne, babanın yeniden ifadesini aldı. Savcılık ise çocuğun psikolog eşliğinde yeniden ifadesini aldı.

Yeniden alınan ifadelerde çocuk bu kez "Anneme laf atıyordu. Onu rahatsız ettiği için öldürdüm” diye ifade verdi. Azmettirici olarak gözaltında tutulan anne Sultan Karaaslanyiğit, "1 yıl önce iş yerlerimiz yan yanaydı. Ali, oğluma cinsel tacizde bulundu. Oğlumda bu yüzden öldürmüştür” derken baba Ali Rıza Karaaslanyiğit ise "Ben uyuyordum. Oğlumun bir anda evde bulunan tüfeği alarak dışarı çıktığını gördüm. Bende peşinden oğlumu durdurmak için çıktım. Ben başka bir şey bilmiyorum” dediği öğrenildi.

ANNE İLE ÖLEN ARASINDA YASAK AŞK

Polis bu ifadeler üzerine annenin telefonunu incelemeye aldı. Yapılan incelmede annenin Ali Genç'e "Kocam yok evde tekim bana gel" ve "İstersen taksiyle ben geleyim adres ver" diye mesajlaştığı Ali Genç'in de "Ben sana gelirim" diyerek motosiklete binip eve geldiğini saptadı. Ancak buna rağmen anne aralarında ilişki olmadığını ileri sürdü. Yapılan değerlendirmede kadın ile Ali Genç arasında ilişki olduğu, bunu da baba öğrenince annenin Ali Genç'in kendisini rahatsız ettiğini söylediği bu nedenle anne ve babanın 14 yaşındaki çocuklarına Ali Genç'i öldürttüğü ileri sürüldü. Anne ve baba azmettirmekten, çocuk ise adam öldürmekten adliyeye sevk edildi. 3 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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