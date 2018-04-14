Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Market yakan kadın görüntüsünün altından intikam ateşi çıktı

    Market yakan kadın görüntüsünün altından intikam ateşi çıktı

    Hürriyet Haber
    14.04.2018 - 13:45 | Son Güncelleme:

    Merkez Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Kırbaşı Caddesi’ndeki Mehmet Ş.’ye ait markette 4 Nisan günü saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Güvenlik kameraları görüntülerinden, marketin, üzerinde kadın kıyafeti bulunan bir kişi tarafından benzin dökülerek ateşe verildiği saptandı.

    Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, polis merkezine giden bir çocuk annesi Nefise B., 15 gün önce kendisine polis kimliğini gösterek evine zorla giren market işletmecisi Mehmet Ş.’nin cinsel saldırısına uğradığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Mehmet Ş. gözaltına alındı.

    Nefise B. ile görüşen polis, cinsel saldırı olayından Cuma B.’nin de haberinin olduğunu belirledi. Bunun üzerine Mehmet Ş.’nin iş yerinin ateşe verilme olayıyla ilgili Cuma B., tesisatçılık yaptığı işyerinde gözaltına alındı.

    Marketi, kendisinin kundakladığını itiraf eden Cuma B., “15 gün kadar önce eve girdiğimde bir erkeğin kaçtığını gördüm. Peşinden koştum, ama yakalayamadım. Eşime sorduğumda o kişinin marketçilik yapan Mehmet isimli kişi olduğunu söyledi. Tanınmamak için eşimin kıyafetlerini giyerek marketin önüne geldim. Markete benzin dökerek ateşe verdim. Yanıma yakalanmayayım diye cep telefonumu dahi almadım” dedi. Cinsel saldırı şüphelisi Mehmet Ş. savcılıktaki ifadesinin ardından, Cuma B. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (14.04.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: son dakika , haber , haberler , yangın , kundaklama , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri