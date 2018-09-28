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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
28.09.2018 - 17:27, Son Güncelleme:

Kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şok eden ifadeler

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Kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şok eden ifadeler

Adana'da iş adamının öldürülmesiyle ilgili maktulün eski çalışanıyla kadın kıyafetleri giyerek cinayeti işlediği iddia edilen arkadaşının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle yargılanması başlanırken, cezaevinde tutuklu bulunan zanlılar, ifadelerinde birbirlerini suçladılar.

9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nizami K. ile Halil İ, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen iş adamı Kazım Fidancı'nın eşi ve kızları ile tarafların avukatları da duruşmaya geldi.

MAHKEMEDE SANIKLAR BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

Polis ve savcılıktaki ifadesinde öldürme suçunu itiraf eden Halil İ, mahkemede bu ifadelerinin gerçek olmadığını, ailesine zarar verilmemesi için bu şekilde ifade verdiğini iddia etti. Gerçekleri anlatmak istediğini öne süren Halil İ, olaydan 4 gün önce diğer sanık olan patronu Nizami K. ile alkol aldıklarını ve sohbet sırasında kendisine iş adamı Kazım Fidancı'ya tanışmasını ve ilişki kurmasını istediğini söyledi.

Halil İ, Nizami K'nin elindeki görüntüyle kendisini tehdit ettiğini ve sosyal medya hesabından kendisini kadın olarak tanıtarak Kazım Fidancı'ya arkadaşlık teklif etttiğini ve onun da kabul ettiğini iddia etti. Kız kardeşinin evine giderek kadın kıyafetini giydiğini belirten Halil İ, Kazım Fidancı ile buluştuğunu ancak konuşmak istemediğini ve daha sonra onun aracından indiğini dile getirdi.

Araçtan indikten sonra patronu Nizami K'yi arayıp kendisini almasını istediğini belirten Halil İ, "Nizami gelince Kazım'ın yerini sordu. Kazım'ın beni bıraktığı yeri gösterdim. Gittiğimizde Kazım orada bekliyordu. Nizami araçtan indiğinde gözü dönmüş gibiydi. Bıçağı alıp, 'başlattığım bu işi şimdi bitireceğim' dedi. Engel olmaya çalışırken göğsümden yaralandım. Nizami, aracın kapısını açıp Kazım'ı bıçakladı. Şoka girip bayıldım. Nizami beni ayılttıktan sonra kadın kıyafetlerini yaktım, Nizami'de bıçağı temizledi." ifadelerini kullandı. Cinayeti azmettirmekle suçlanan Nizami K. ise yanında çalışan Halil İ'nin anlattıklarının doğru olmadığını savundu.

MÜŞTEKİLER SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı, eksikliklerin tamamlaması için ileri bir tarihe erteledi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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