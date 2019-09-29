KadÄ±n kasiyerin boÄŸazÄ±na bÄ±Ã§ak dayadÄ± O anlar kamerada...

KadÄ±n kasiyerin boÄŸazÄ±na bÄ±çak dayadÄ±! O anlar kamerada...
Ä°stanbul KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de yÃ¼zÃ¼ maskeli ve eldivenli bir gaspÃ§Ä±, girdiÄŸi markette kadÄ±n kasiyerin boÄŸazÄ±na bÄ±Ã§ak dayadÄ±, ardÄ±ndan da kasadaki 2 bin 310 TL parayÄ± alarak kaÃ§tÄ±. O anlar marketin gÃ¼venlik kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. Borcu olmasÄ± sebebiyle olayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenilen gaspÃ§Ä±, tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.
AtatÃ¼rk Mahallesi, HalkalÄ± Caddesi Ã¼zerinde bulunan bir markete Ã¶nceki gÃ¼n bir gaspÃ§Ä± girdi. YÃ¼zÃ¼ maskeli ve eldivenli gaspÃ§Ä± elindeki bÄ±Ã§aÄŸÄ± kadÄ±n kasiyerin boÄŸazÄ±na dayadÄ±, ardÄ±ndan da kasadaki 2 bin 310 TL'yi alarak kaÃ§tÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine giden polis ekipleri ile olay yerinden kaÃ§an ÅŸÃ¼pheli SavaÅŸ G. (30) arasÄ±nda kovalamaca yaÅŸandÄ±.
Yakalanan SavaÅŸ G.'nin Ã¼zerinden bir adet bÄ±Ã§ak, bir adet eldiven ve iÅŸ yerinden gasp ettiÄŸi 2 bin 310 TL ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼pheli SavaÅŸ G. ifadesinde maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§ektiÄŸini, borcu olmasÄ± sebebiyle sÃ¶z konusu iÅŸyerinin Ã§evresinde bir sÃ¼re keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kasada biraz para birikmesini bekledikten sonra olayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi.
ÅžÃ¼pheli savaÅŸ G. dÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ã–te yandan markette yaÅŸananlar da gÃ¼venlik kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±.
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde gaspÃ§Ä±nÄ±n kadÄ±n kasiyerin boÄŸazÄ±na bÄ±Ã§ak dayadÄ±ÄŸÄ±, vatandaÅŸlar ve market Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da gaspÃ§Ä±yÄ± eyleminden vazgeÃ§mesi iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde paralarÄ± alan gaspÃ§Ä± daha sonra marketten kaÃ§Ä±yor. VatandaÅŸlar ve market Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ile gaspÃ§Ä± arasÄ±ndaki kovalamaca da yine gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±yor.
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