KadÄ±n kasiyerin boÄŸazÄ±na bÄ±Ã§ak dayadÄ± O anlar kamerada...

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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DHA
29.09.2019 - 12:34, Son GÃ¼ncelleme:

KadÄ±n kasiyerin boÄŸazÄ±na bÄ±çak dayadÄ±! O anlar kamerada...

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KadÄ±n kasiyerin boÄŸazÄ±na bÄ±çak dayadÄ±! O anlar kamerada...

Ä°stanbul KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de yÃ¼zÃ¼ maskeli ve eldivenli bir gaspÃ§Ä±, girdiÄŸi markette kadÄ±n kasiyerin boÄŸazÄ±na bÄ±Ã§ak dayadÄ±, ardÄ±ndan da kasadaki 2 bin 310 TL parayÄ± alarak kaÃ§tÄ±. O anlar marketin gÃ¼venlik kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. Borcu olmasÄ± sebebiyle olayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenilen gaspÃ§Ä±, tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

AtatÃ¼rk Mahallesi, HalkalÄ± Caddesi Ã¼zerinde bulunan bir markete Ã¶nceki gÃ¼n bir gaspÃ§Ä± girdi. YÃ¼zÃ¼ maskeli ve eldivenli gaspÃ§Ä± elindeki bÄ±Ã§aÄŸÄ± kadÄ±n kasiyerin boÄŸazÄ±na dayadÄ±, ardÄ±ndan da kasadaki 2 bin 310 TL'yi alarak kaÃ§tÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine giden polis ekipleri ile olay yerinden kaÃ§an ÅŸÃ¼pheli SavaÅŸ G. (30) arasÄ±nda kovalamaca yaÅŸandÄ±.

Yakalanan SavaÅŸ G.'nin Ã¼zerinden bir adet bÄ±Ã§ak, bir adet eldiven ve iÅŸ yerinden gasp ettiÄŸi 2 bin 310 TL ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼pheli SavaÅŸ G. ifadesinde maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§ektiÄŸini, borcu olmasÄ± sebebiyle sÃ¶z konusu iÅŸyerinin Ã§evresinde bir sÃ¼re keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kasada biraz para birikmesini bekledikten sonra olayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi.

KadÄ±n kasiyerin boÄŸazÄ±na bÄ±Ã§ak dayadÄ± O anlar kamerada...
ÅžÃ¼pheli savaÅŸ G. dÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ã–te yandan markette yaÅŸananlar da gÃ¼venlik kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde gaspÃ§Ä±nÄ±n kadÄ±n kasiyerin boÄŸazÄ±na bÄ±Ã§ak dayadÄ±ÄŸÄ±, vatandaÅŸlar ve market Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da gaspÃ§Ä±yÄ± eyleminden vazgeÃ§mesi iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde paralarÄ± alan gaspÃ§Ä± daha sonra marketten kaÃ§Ä±yor. VatandaÅŸlar ve market Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ile gaspÃ§Ä± arasÄ±ndaki kovalamaca da yine gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±yor.

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KadÄ±n kasiyerin boÄŸazÄ±na bÄ±Ã§ak dayadÄ± O anlar kamerada...

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