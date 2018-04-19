Kadın hakim öğrenince şoke oldu: 'Anladığım kadarıyla eşim...'

Takvim gazetesinden Fatih Ulaş'ın haberine göre, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasında Remzi D.'nin, çevresine kendisini önce Ankara Barosu'nda kayıtlı avukat, sonra da Milli Eğitim Bakanlığı ve TBMM'de kadrolu avukat olarak tanıttığı belirtildi. Remzi D. inandırıcı olabilmek için internete avukat cübbeli fotoğrafını koydu. "TBMM Hukuk Müşaviri" sıfatı ile kartvizit bastırıp herkese dağıttı. "TBMM adına davacı vekili" yazan dava dilekçesi hazırladı. Sosyal medyada kendini avukat olarak sunuyor, çevresi de onu avukat sanıyordu. Sahte avukat Remzi D., avukat B.K.'ye önce hemşeri olması sebebiyle yaklaşıp güvenini kazandı. İlerleyen günlerde bastırdığı kartvizitini gösterip, TBMM'de avukat/hukuk müşaviri olarak göreve başladığını söyledi.

HAYATI YALAN



İyice güven sağlayıp irtibatını güçlendirdikten sonra B.K.'ye bir gün, elinde çok kârlı bir arsa alım satım işi olduğunu söyledi ve bu işte birlikte hareket etme teklifinde bulundu. K. de Remzi D.'ye bu iş için banka üzerinden toplam 423 bin lira gönderdi. Remzi D., parayı aldıktan sonra arsanın satım işlerini, ardından para aktarım işlemlerini bahane ederek K.'yi bir süre oyaladı. Sonra da K. ile irtibatını kesti. B.K.'nin şikayeti üzerine Remzi D. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.



Ağır ceza mahkemesinde tutuksuz yargılanan Remzi D., savunmasında lise mezunu olduğunu, daha önce avukat yanında katiplik yaptığını, aynı zamanda arsa alım-satım işleri yaptığını söyledi. Remzi D. kendisinden şikayetçi olan Keskin'le de daha önce arsa işi yaptığını, bu konuda avukatlığı kullanmadığını, bir işte zarar edince K.'nin kendisine ilamsız icra takibinde bulunduğunu öne sürdü. Avukat kartvizitinin sorulması üzerine Remzi D., bu kartvizitleri kullanmadığını, evde durduğunu söyledi. Avukat cübbeli resimleri de arkadaşıyla anı için çektirdiğini ileri süren Remzi D., Türkiye Barolar Birliği'nin seminerine avukat olarak kayıt yaptırmasını ise "İnternetten başvurdum, avukat olarak kaydımı yapmışlar" diye savundu.

EŞİM DOLANDIRICI



D.D.'nin, eşi Remzi D. hakkında soruşturma açıldıktan sonra Ağustos 2016'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip şikayette bulunduğu anlaşıldı. 2013 yılından beri evli olduğu eşinin kendisini de kandırdığını öne süren D.D., "Anladığım kadarıyla eşim dolandırıcıdır" dedi.