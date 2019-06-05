Kadın hâkim-savcı en yüksek seviyede
Adalet Bakanlığı verilerine göre, görevdeki 20 bin 777 hâkim ve savcının 13 bin 284’ü erkek, 7 bin 493’ü ise kadın. Yargıdaki kadın hâkim ve savcı sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.
TÜRK yargı sisteminin 2023 vizyonu ve yol haritası olan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nde hâkim, savcı ve personel alımında kadın-erkek eşitliği ilkesinin gözetilmesine devam edeceği vurgusu yapılmıştı. 22 Mayıs’ta düzenlenen kura töreninde atanan 1446 hâkim ve savcının 758’inin erkek, 688’inin (yüzde 47.5) kadın olması dikkat çekti. Son yapılan bu atamalarla Türkiye’deki toplam hâkim ve savcı sayısı 20 bin 777’ye yükseldi. Bu sayı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi 2013 Aralık’ta 13 bin 666’ydı. Hâkim - savcı alımında cinsiyet dağılımında büyük değişiklik yaşanırken, denge kadın hâkim ve savcılar lehine döndü. 2010’da kadın hâkim-savcı sayısı 2 bin 664 iken, 2013’te 3 bin 549, 2016 Temmuz’da ise 3 bin 977 oldu. 2010 yılından bu yana son 9 yılda kadın hâkim ve savcı sayısı yaklaşık üç kat arttı. 2010’da kadın hâkim ve savcı oranı yüzde 22.8 iken bu oran son alımlarla yüzde 36’ya çıktı. Mesleğe giren kadın yargı mensuplarının hâkimlikteki sayılarının daha fazla olması da dikkat çekiyor. 7 bin 493 kadın yargı mensubunun 6 bin 369’u hâkim, 1124’ü savcı. Adli yargıda görev yapan kadın hâkim sayısı 3 bin 947, idari yargıda 460, bölge adliye mahkemelerinde 448, bölge idare mahkemelerinde ise 118. Kadın hâkim ve savcılar en fazla ilk derece mahkemelerinde görev yaparken, ardında Yargıtay’ı tercih ediyorlar. Yargıtay’daki kadın hâkim sayısı 718 iken kadın savcı sayısı 24. Danıştay’daki kadın hâkim sayısı 236, savcı sayısı 13. Anayasa Mahkemesi’ndeki kadın hâkim sayısı 4. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’ndaki 207 hâkim savcıdan 14’ü, bakanlık merkezde ise 359 hâkim savcıdan 82’si kadın.
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