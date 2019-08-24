Kadın-erkek ‘selfIe’ yarışı
Instagram hesapları incelenerek çıkarılan ‘selfie’ haritasına göre 54 ilde erkekler kadınlara oranla daha çok fotoğraf paylaştı. Erkeklerin kadınlara oranla en fazla paylaşım yaptığı il Bayburt. Kocaeli’nde kadınlar önde, Balıkesir’de ise durum berabere.
Türkiye'nin son yıllardaki en ilginç akademik çalışmalarından biri İzmir’de yapıldı. Yaşar Üniversitesi İletişim Yüksek Lisans Programı öğrencisi Şule Baş, herkese açık hesaplar üzerinden Türkiye’nin ‘selfie’ (özçekim) haritasını çıkardı. Buna göre Türkiye’de 54 ilde erkekler kadınlara oranla daha çok selfie paylaştı. Kadınların erkekleri geçtiği il sayısıysa 26’da kaldı. Doğu Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz’de erkeklerin selfie sayısının kadınlara oranı fazlayken, Akdeniz ve Marmara’da kadınlar önde.
YÜZ, BÜST, TÜM BEDEN
Erkeklere ait hesaplardan paylaşılan selfie’ler, kadınların paylaştıklarının yarısından fazla. 1173 selfie’nin erkekler, 816 selfie’nin kadınlar, 36 selfie’nin de ortak hesaplar tarafından paylaşıldığı görüldü.
Yüz ve büst fotoğraflarında erkekler önde. Sadece yüzden oluşan çekimlerde erkeklerin 415, kadınların ise 215, büstten oluşan çekimlerde ise erkeklerin 619, kadınların 405 paylaşım yaptığı görüldü. Tam beden çekimlerde ise 196 fotoğrafla kadın sayısı daha fazla. Erkekler işyeri, spor salonu, taşıtlar gibi kamusal; kadınlar ise daha çok özel alanlarda çekim yapıyor. Kamusal alanda çekilen fotoğraflarda erkeklerin sayısı kadınların iki katına yakın. İş ortamında erkekler yüzde 7, kadınlar yüzde 3; spor merkezinde erkekler yüzde 7, kadınlar yüzde 1; restoranda erkekler yüzde 11, kadınlar yüzde 7 oranında paylaşım yaptı.
Mutfaktaki çekimlerin yüzde 8’i kadınlara, yüzde 1’i erkeklere ait. Kareye giren kişi sayısına bakıldığında; tek kişinin olduğu fotoğraflarda kadın ve erkek selfie sayıları birbirine yakın çıktı. İki ya da daha fazla kişinin olduğu karelerde erkekler önde. İki taraf da daha çok gündüz özçekim yapmayı tercih ediyor. Gündüz yapılan özçekimlerde erkek sayısı yüzde 44’le 896, kadın sayısı ise yüzde 31’le 634 olarak çıktı. Gece özçekimlerinde ise erkek sayısı 208’ken kadın sayısı 77’de kaldı.
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