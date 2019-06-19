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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Can ZERAY / DHA
19.06.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Kadın doktoru döven 2 kız kardeşin cezası belli oldu!

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Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları bölümünde görevli  Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz'ı döverek yaraladıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Songül (38) ve Zümrüt Üzümkoparan (21) kardeşlere mahkeme 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Mahkeme, Zümrüt Üzümkoparan'ın cezasını ertelerken, Songül Üzümkoparan'ın cezasının ertelenmesinin yer olmadığına karar verdi. 

Edirne'de 2018 yılının Şubat ayında babalarının ölümüyle ilgili sorumlu tuttukları, Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Çıkmaz'ı görevi sırasında hastane içinde döverek yaralayan Songül ve Zümrüt Üzümkoparan kardeşler olayın ardından tutuklandı. Haklarında 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'kasten yaralama, tehdit, görevini yaptırmamak' suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 12 Nisan 2018 günü ilk duruşmasında sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Davanın karar duruşmasına sanıklardan Songül Üzümkoparan, doktor Tuğba Çıkmaz'ın avukatı ile Sağlık Bakanlığı avukatı da hazır bulunurken, sanıklardan Zümrüt Üzümkoparan katılmadı.

'PİŞMANIM'

Doktor Tuba Çıkmaz'ı darp ettiği için pişman olduğunu söyleyen Songül Üzümkoparan,  "Tuğba Hanım'a babamızın  sağlık durumunu sorduk. O da bize, 'Babanız 75 yaşında ölürse ölsün' dedi. Olaylar bu yüzden yaşanmıştır. Pişmanım."dedi.  

Sanık avukatları, doktorun darp edilmesine ilişkin sanıklar Songül ve  Zümrüt Üzümkoparan'ın kamera görüntülerine göre doktorla 30- 40 saniye boyunca normal bir şekilde konuşurlarken, bir anda olayın meydana geldiğini savundu. Avukat, sanıkların ağır tahrik altında hareket ettiklerini ileri sürdü. Dr. Tuba Çıkmaz'ın avukatı, olayın olumsuz sonuçlarının halen müvekkili üzerinde devam ettiğini ifade ederek, sanıkların alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep etti. Sağlık Bakanlığı vekili de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Kadın doktoru döven 2 kız kardeşin cezası belli oldu

AĞIR TAHRİK İNDİRİMİ

Sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme, sanıklar Üzümkoparan kardeşlerin Dr. Tuba Çıkmaz'a karşı işlediği, 'kasten yaralama' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl hapis, eylemin kamu görevlisine karşı işlenilmesi nedeniyle cezanın yarı oranında artırılarak 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Mahkeme, sanıkların eylemi ağır tahrik sonucu gerçekleştirdikleri anlaşılarak sanıklar hakkında 'haksız tahrik' indirimi ve 'takdiri indirim nedenleri' uygulayarak, sanıkların cezasını 1 yıl 10 ay 15 gün olarak kararlaştırdı. Mahkeme, Zümrüt Üzümkoparan'a verilen hapis cezasının ertelenmesine karar verirken, Songül Üzümkoparan'ın cezasının ertelenmesinin yer olmadığına karar verdi. 

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