Kadın doktor otoyolda dehşeti yaşadı! Kornaya bastı diye...

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Kadın doktor Ş.A. yolda korna çaldığı için tartıştığı bir sürücü tarafından yol ortasında darp edildi. O anlar arkadan gelen sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde ani fren yapmasının ardından korna çalan arkasındaki otomobili kullanan kadın sürücüye saldıran şüpheli, onu iterek ve vurarak yere yıktıktan sonra vurduğu görüyor. Kavgaya müdahale eden sürücü de saldırıya uğruyor.

Çevredekilerin müdahalesi üzerine saldıran sürücü otomobiline binerek uzaklaşıyor.

TUTUKLANDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından kimliği tespit edilen sürücü H.H.B. gözaltına alındı.

Sürücü H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi.

Ancak darp edilen kadın sürücü Ş.A.'nın şikayeti üzerine sürücü H.H.B. adli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan Polis merkezi amirliğine teslim edildi. H.H.B. daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheli H.H.B.'nin, müracaat savcılığınca ifadesi alındı. Şüphelinin, kadın doktorla yaşadığı olay anına ilişkin görüntüler izlendi. Savcılık, şüpheli H.H.B'nin "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli H.H.B. sorgusunda emniyette ifade verdiğini belirterek suçlamayı kabul etmedi. Hakimlik kuvvetli suç şüphesi, somut delilerin varlığı, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle şüpheli H.H.B'nin tutuklanmasına karar verdi.

DARP ETMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

H.H.B'nin avukatı, müvekkilinin emniyetteki ifadesine göre şikayetçi doktor Ş.A.'nın Haliç Köprüsü üzerinde korna çalıp el hareketleri yapması üzerlerine aralarında tartışma çıktığını, karşılıklı itişme kakışma olduğunu ve kadını darp etmediğini söylediğini belirtti.