Kadın cinayeti davasında 3 yaralı

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Sultan Koçyiğit, “Bir kadının kendisini 28 yerinden sessizce bıçaklaması ve bunu kimsenin duymaması mümkün değildir. Oruç tutma düşüncesinde olan bir insanın kendisini öldürme teşebbüsünde bulunması mümkün değildir.” dedi.



AĞARLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, Abdulhakim Taşdelen’i, ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar hakkında ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek’ ile ‘kasten öldürme suçuna katılmak’ suçlarından beraat kararı verildi. Duruşma sonrası adliyenin karşısındaki otoparkta Netice’nin ailesi ile Taşdelen ailesi birbirine girdi. 2’si tutuksuz sanık 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Polis kaçmayı başaran saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.