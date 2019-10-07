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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kadın Bakanlığı gelebilir

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Kadın Bakanlığı gelebilir

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısında bakanlıkların bölünmesine ilişkin sinyal verdi.

Basına kapalı düzenlenen toplantıda Erdoğan milletvekillerinin ilettiği şikâyet ve talepleri tek tek not aldı. Toplantıda kadın-erkek kavgalarında kamu davaları tartışıldı. Milletvekilleri “erkeklerin bu davalarda mağdur edildiğini” savunarak eşi tarafından şiddet gören erkeklerin de olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı bu eleştirilerin ardından kadınlardan yana olduğunu belirtti. Bir milletvekili, “Aile Bakanlığı kadın bakanlığına döndü” görüşünü dile getirdi. Erdoğan ise bu sözlere, “Ben kadınlarla ilgili yaklaşıma katılmıyorum. Aile Bakanlığı’nın asli görevleri arasında kadın meseleleri var” yanıtını verdi. Erdoğan, “Belki bakanlık sayısı artar, bir kadın bakanlığı gelebilir” dedi.

SİGARAYA YENİ YASAK

Sigara yasakları da toplantının bir diğer önemli konu başlığı oldu. Erdoğan, “Sigara yasağı mücadelemiz sürecek. Yeni yasaklar da gelecek. Dünya artık sigara yasaklarına kayıyor” ifadesini kullandı. Erdoğan elektronik sigaranın da sağlığa zararlı olduğunu belirterek, “İçmeyin” dedi. Erdoğan, özel araçta sigara yasağına ilişkin de “İçmeyenin ne suçu var, çocukların ne suçu var. Pasif içici oluyorlar” yanıtı verdi. Erdoğan ayrıca, “İçinizde puro kullananlar olduğunu biliyorum. Puro kullanımı da artmış. Puroyla ilgili de vergi düzenlemesi yapacağız” dedi.

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