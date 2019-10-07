Kadın Bakanlığı gelebilir
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısında bakanlıkların bölünmesine ilişkin sinyal verdi.
Basına kapalı düzenlenen toplantıda Erdoğan milletvekillerinin ilettiği şikâyet ve talepleri tek tek not aldı. Toplantıda kadın-erkek kavgalarında kamu davaları tartışıldı. Milletvekilleri “erkeklerin bu davalarda mağdur edildiğini” savunarak eşi tarafından şiddet gören erkeklerin de olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı bu eleştirilerin ardından kadınlardan yana olduğunu belirtti. Bir milletvekili, “Aile Bakanlığı kadın bakanlığına döndü” görüşünü dile getirdi. Erdoğan ise bu sözlere, “Ben kadınlarla ilgili yaklaşıma katılmıyorum. Aile Bakanlığı’nın asli görevleri arasında kadın meseleleri var” yanıtını verdi. Erdoğan, “Belki bakanlık sayısı artar, bir kadın bakanlığı gelebilir” dedi.
SİGARAYA YENİ YASAK
Sigara yasakları da toplantının bir diğer önemli konu başlığı oldu. Erdoğan, “Sigara yasağı mücadelemiz sürecek. Yeni yasaklar da gelecek. Dünya artık sigara yasaklarına kayıyor” ifadesini kullandı. Erdoğan elektronik sigaranın da sağlığa zararlı olduğunu belirterek, “İçmeyin” dedi. Erdoğan, özel araçta sigara yasağına ilişkin de “İçmeyenin ne suçu var, çocukların ne suçu var. Pasif içici oluyorlar” yanıtı verdi. Erdoğan ayrıca, “İçinizde puro kullananlar olduğunu biliyorum. Puro kullanımı da artmış. Puroyla ilgili de vergi düzenlemesi yapacağız” dedi.
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