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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.06.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Kadın avukatı güçlendirilmiş kapı bile durduramadı

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Kadın avukatı güçlendirilmiş kapı bile durduramadı

Antalya’nın Kemer ilçesinde Milli Parklar’ın talimatı üzerine müvekkilinin işlettiği alanın sınırına çit çektirmek üzere gittiği otelde genel müdürün engellemesiyle zor anlar yaşayan kadın avukat sonunda amacına ulaştı ve çit çekme çalışması başladı.

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  • Kadın avukatı güçlendirilmiş kapı bile durduramadı
  • Kadın avukatı güçlendirilmiş kapı bile durduramadı
  • Kadın avukatı güçlendirilmiş kapı bile durduramadı
  • Kadın avukatı güçlendirilmiş kapı bile durduramadı
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Bu kez jandarmanın desteğini alan Avukat Özlem Dörtkardeşler, açılmasın diye sac levhalarla güçlendirilmiş kapıyı kırarak müvekkilinin işlettiği alana girdi. Demirci ustası ve diğer işçiler çit çekme çalışması yaparken avukat Dörtkardeşler çimenlerin üzerinde yürüyerek stres attı.

Sabaha kadar süren çit çekme çalışmaları sırasında otel yöneticileri çitleri yıkmaya çalışınca takviye jandarma birliği sevk edildi. Otel ve kiracısı şirket yöneticileri çit çekilerek tesisin denizle ilişkisinin kesildiğini ileri sürerken işlemi yapan mal sahibi şirket vekili kendilerinin sadece Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün talimatını yerine getirdiklerini ifade etti. 

Milli Parkların kararını uygulamak isteyen kadın avukatın zor anları
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JANDARMADAN DESTEK ALDI

Geçtiğimiz günlerde Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün talimatını yerine getirmek üzere müvekkilinin işlettiği çadırlı kamp alanına girmek için kilitlenen bahçe kapısını cıvata keskisi ile açmaya çalışırken bitişikteki otelin genel müdürü tarafından engellenme görüntüleri çok konuşulan avukat Özlem Dörtkardeşler, dün yine kararı uygulamaya gitti.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin işlem güvenliği için tedbir aldığı görülürken, jandarma tim komutanının “Resmi bir işlem yapılacak, sayın Valimizin emri var, kimse engel olmaya kalkışmasın” uyarısı üzerine komşu otel görevlileri ve kiracı şirketin avukatı “İçeriye girecek kişilerden şikayetçi olacağız.

Girenlerin kimliklerini istiyoruz” diye itiraz etti ve tutanak tutulmasını istedi. 

TAKVİYE İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KAPI AÇILDI AVUKAT ÇİMLERDE STRES ATTI

Daha önce önünde olaylar çıkan kapının üzerine gerilmiş olan branda kaldırıldığında, tel örgünün üzerine kalın sacdan takviye yapıldığı görüldü. Avukat Özlem Dörtkardeşler, beraberinde getirdiği demirci ustası ve işçilerle kapının bağlandı demirlerini kestirerek otele girdi.

Demirci ustası ve işçiler, jandarmaların korumasında çit çekme işlemini başlatırken, avukat Özlem Dörtkardeşler’in çimler üzerinde yürüyerek stres attığı görüldü.

Otel ile Milli Parklar’a ait çadırlı kamp alanı daha önce tek şirket tarafından işletilirken Milli Park alanına taşan yüzme havuzu ve açık restoranın bir bölümünün içinden geçen çitten müşterilerinin rahatsız olduğunu söyleyen otel yöneticileri akşam saatlerinde işleme engel olup çitleri yıkmaya kalkışınca, ek jandarma komando birliği olay yerine sevk edildi.

Çit çekme işlemi sabaha karşı 04.30 sıralarında sona erdi. Avukat Özlem Dörtkardeşler, “Milli Parklar ile müvekkilim şirket arasında Ocak ayında yapılmış protokole göre 3 ay içinde Milli Parklardan kiralanan alanı otelin bulunduğu parselden ayırma zorunluluğumuz var. Çiti çekmediğimiz taktirde kira sözleşmemizin feshedilmesi söz konusu.

Ocak ayından beri defalarca ayırma işlemini gerçekleştirmek için çit çektik, her seferinde bu çit kaldırıldı. Hatta bir keresinde çitler haczedildi. İşlemin sezona denk gelmesinin sorumlusu biz değiliz. Otelin sahille bağlantısının kesildiğini söylüyorlar oysa otelin kapısından çıkınca denize ulaşılan bir yol var ve herkes o yolu kullanıyor” diye konuştu. 

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