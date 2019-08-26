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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur YİĞİT/DHA
26.08.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Kadın avukat dehşeti yaşadı! Eşi gözaltında...

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Kadın avukat dehşeti yaşadı! Eşi gözaltında...

SİVAS'ta eşi A.H. tarafından darbedildiği iddia edilen avukat Tuba H., (34) hastanede tedavi altına alındı. Eşini dövdükten sonra kaçan esnaf A.H. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün Kardeşler Mahallesi'nde meydana geldi. Sivas Barosu'na kayıtlı avukat 2 çocuk annesi Tuba H. ile kasap eşi A.H., henüz bilinmeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın ardından iddiaya göre A.H. eşini 10 yaşındaki çocuğunun önünde darbetti. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan avukat Tuba H., kaldırıldığı Numune Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tuba H.'nin elmacık kemiğinde kırıklar olduğu öğrenildi. Olayın ardında kaçan koca A.H. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

BARO BAŞKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir baroda düzenlediği basın toplantısında kadın avukatlarla birlikte meslektaşlarının yaşadığı eş şiddetine tepki gösterdi. Başkan Demir, "25 Ağustos tarihinde gerçekleşen ve baromuza kayıtlı bir kadın meslektaşımızın eşi tarafından hali hazırda boşanma davası da devam ediyor. Eşi tarafından sokak ortasında 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde şiddet olayı yaşandı. Olayda bir bıçaklama girişimi de söz konusu. Meslektaşımızın maruz kaldığı haksız bu çirkin hadise kısa süre öncesinde olmasına rağmen her geçen gün Türkiye'de kadına şiddetin arttığını görmekteyiz. Gerek komisyon olarak gerek baromuza kayıtlı bir meslektaşımız olarak konunun hassas olduğunu kadına şiddetin her geçen artmasını da dikkate alarak konunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

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