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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bahattin ALBAYRAK / DHA
24.06.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Kaçırıp mezarlığın yanında bıraktı ve... Korkunç olay!

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Kaçırıp mezarlığın yanında bıraktı ve... Korkunç olay!

Aydın'ın Köşk ilçesinde, Mehmet Ç. (46) tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Mehmet Ç.'nin olaydan önce aynı iş yerinde çalıştığı bir kadını kaçırdığı ortaya çıktı.

Soğukkuyu Mahallesi Stat Sokağı'nda yaşayan annesinin evine gelen kamyon şoforü Mehmet Ç., saat 10.30 sıralarında, yalnız olduğu sırada başına dayadığı tabancanın tetiğini çekti. Silah sesi üzerine eve koşan komşuları, Mehmet Ç.'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Ç.'nin cesedi, yapılan inceleme sonrası  otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet Ç.'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aynı firmada birlikte çalıştığı, ismi öğrenilemeyen bir kadın arkadaşını dün kaçırdığı, sekreter olan kadının ailesinin polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Mehmet Ç.'nin, kadın arkadaşını bölgedeki bir mezarlık yakınında, kiraladığı otomobilde bırakıp, annesinin evine giderek yaşamına son verdiği öğrenildi. Polis tarafından bulunan kadının ise emniyete götürüldüğü kaydedildi.

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