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13.12.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Kadim ne demek, Kadim nedir? Kadim TDK kelime anlamı

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Kadim ne demek, Kadim nedir? Kadim TDK kelime anlamı

Kadim kelimesinin sözlük anlamı ve ne anlama geldiği internette aranan konular arasında yer alıyor. Kökeni arapçaya dayanan bu kelimenin iki anlamı bulunuyor. Peki Kadim ne demek, Kadim nedir? Kadim TDK kelime anlamı

Kadim, başlangıcı geçmişin derinliklerinde bulunan ve çok eskilere uzanan; "öncesiz" anlamlarında kullanılan bir sıfattır. Kadim ne demek sorusunun cevabını, kısaca bu şekilde açıklamak mümkündür. Kadim kelimesinin kökeni, Arapçaya dayanmaktadır. Kadim kelimesinin eş anlamlısı, "sürekli" ve "ezeli" kavramlarıdır.

Kadim Kelimesinin Kullanımı 

Kadim kelimesi, günümüzde en çok kullanılan kelimeler arasında olmasa da; bazen kullanılmakta ve sıfat olarak kullanımı tercih edilmektedir. Örneğin, dostluklarda; sıfat olarak, kadim kelimesi çok kullanılır. "Kadim dostlar" söz kavramında, dostluğun çok eski zamandan beri var olduğu ve devam ettiği vurgulanmaktadır.

Kadim kelimesi ile vurgulanmak istenen tarih, fi tarihini içerir. Bu tarih; yıllanmış, son derece eski bir tarihi işaret eder ve de belli olmayan eski bir zaman vurgulanır.

 

 

 

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