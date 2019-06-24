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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
24.06.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Kadıköy’deki kahreden olaydan dram çıktı! Yüzbaşılıktan istifa etmiş…

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Kadıköy’deki kahreden olaydan dram çıktı! Yüzbaşılıktan istifa etmiş…

Kadıköy'de yanan evde eşi ile birlikte hayatını kaybeden Behzat Barbaros Çehreli'nin engelli çocuğuna bakmak için Deniz Yüzbaşılıktan istifa ettiği öğrenildi.

Kadıköy’de bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden karı kocanın kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda alındı. Yangında hayatını kaybeden Behzat Barbaros Çehreli’nin engelli çocuğu ve eşini kurtarmak için daireye girdiği ancak eşi Ülker Çehreli ile beraber dumandan boğularak öldüğü öğrenildi.
 
Yangın dün öğle saatlerinde Kadıköy Bayer Caddesi Şehit Meltem Özkılıç sokakta meydana geldi. 7 katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yanan dairede bulunan Behzat Barbaros Çehreli eşi Ülker çehreli ve engelli oğulları Bora Çehreli dumandan dolayı daireden çıkamayarak mahsur kaldı. Bu sırada olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri Bora Çehreliyi dairen çıkarttı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çehreli olay yerinde bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yangının tamamen söndürülmesi sonrasında dairede inceleme yapan ekipler Anne Ülker Çehreli ve baba Behzat Barbaros Çehreli'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Anne Ülker ve baba Behzat Barbaros Çehrelinin cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. 

ÇOCUĞU İÇİN ASKERİYEYİ BIRAKTI 

Baba Behzat Barbaros Çehreli’nin Deniz Yüzbaşılıktan oğlu engelli olduğu için istifa ettiğini belirten kardeşi Mehmet Rasim Çehreli “Biz dün kendilerine gidiyorduk. Evlerine vardığımızda kapının önünde itfaiye ve polis ekipleri vardı. Baktığımızda ağabeylerimin katı yanıyordu. İlk başta öldüklerini bize söylemediler. Yeğenimi hastaneye kaldırmışlar. Kendisi karısını kurtarmak için tekrar içeriye girmiş. Yengem 150 kiloydu ikisi beraber çıkamamış” dedi. 

Kadıköy’deki kahreden olaydan dram çıktı! Yüzbaşılıktan istifa etmişKadıköy'de yanan evde eşi ile birlikte hayatını kaybeden Behzat Barbaros Çehreli'nin engelli çocuğuna bakmak için Deniz Yüzbaşılıktan istifa ettiği öğrenildi.
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