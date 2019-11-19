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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.11.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Kadıköy'de yangın! Yatalak hastayı itfaiye ekipleri kurtardı

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Kadıköy'de yangın! Yatalak hastayı itfaiye ekipleri kurtardı

KADIKÖY'de 15 katlı binanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilen bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 13.00 sıralarında Sahrayıcedid Mahallesi Sinan Sokak'ta meydana geldi.15 katlı binanın 1. Katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, yangın çıkan dairede yatalak bir kişinin mahsur kaldığı öğrenildi. Büyük korku ve paniğin yaşandığı yangında itfaiye ekipleri merdiven aracıyla ve yerden müdahale etmeye başladı.

Kadıköyde yangın Yatalak hastayı itfaiye ekipleri kurtardı

Yoğun duman nedeniyle üst katlardaki vatandaşlar cam ve balkonlara çıktı. İtfaiye ekipleri yanan daireye girerek yatalak hasta Sacide Aydın'ı dışarı çıkardı. Ambulansa alınan Aydın hastaneye kaldrılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Dumandan etkilenen bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköyde yangın Yatalak hastayı itfaiye ekipleri kurtardı

Binada yaşayan bir vatandaş “Duman bir anda binaya doldu. Hemen dışarı çıktık. Dairde yaşlı bir kadın mahsur kalmış “ diye konmuştu.

İtfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kadıköyde yangın Yatalak hastayı itfaiye ekipleri kurtardı

 

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