Kadıköy'de yangın paniği!
İstanbul Kadıköy'de bir binanın 5. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kadıköy Recaizade Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Mahallede paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
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