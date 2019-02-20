KadÄ±köy'de üniversitenin trafosunda yangÄ±n çÄ±ktÄ±
KadÄ±kÃ¶y'de bulunan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi'nin gÃ¼ney kampÃ¼sÃ¼nÃ¼n trafo merkezinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°tfaiyenin zamanÄ±nda mÃ¼dahalesiyle yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, maddi hasar meydana geldi.
YangÄ±n saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda GÃ¶ztepe'de bulunan Ã¼niversitenin kampÃ¼sÃ¼nÃ¼n trafo merkezinde henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle Ã§Ä±ktÄ±. Trafo merkezinden dumanlar yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶ren gÃ¶revliler hemen yangÄ±na mÃ¼dahale etti. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na mÃ¼dahale ederek kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.YangÄ±nda Ã¶len ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
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