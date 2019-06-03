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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)
03.06.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

Kadıköy’de üç katlı ahşap bina alev alev yandı

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Kadıköy’de üç katlı ahşap bina alev alev yandı

KADIKÖY’de 3 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın alev alev yanmasını bir vatandaş saniye saniye cep telefonuyla görüntüledi. Yangın Hasanpaşa Mahallesi Nabizade Sokak’ta saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Üç katlı ahşap binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst katlara sıçradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangın çıkan binaya girerek tazyikli su ile müdahale etti. Polis ekipleri yangın çıktığı sokakta şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak bir süre soğutma çalışması yaptı.

SOKAKTA OTURAN VATANDAŞLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadığı ve vatandaşların camlara çıkarak ekiplerin çalışması izlediği görüldü. Binanın bitişiğinde oturan bir kişi de köpeğiyle birlikte çıkarak ekiplerin yangın söndürme çalışması izledi. Sokakta oturan bir vatandaş yangını alevli yanma halini cep telefonu kamerasıyla saniye saniye çekti. Yangın çıktığı üç katlı ahşap binanın bir dernek tarafından kullanıldığı ve yangın çıktığı sırada içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken binada hasar oluştu.

TARİHİ BİNAYDI YENİ RESTORASYONU YAPILMIŞTI

Sokakta dükkanı bulunan Sabri Yirmibeş, "Ben dükkandaydım. 4,5 itfaiye ekipleri geçti. Bizim dükkanın sokak arasındaymış. Dumanları görünce koşarak olay yerine geldim. Yangın baya büyükmüş aslında ahşap bir bina ve tarihi bir bina birde yeni restorasyon yapılmıştı. Güzel bir binaydı, ama bina artık gitti. Binada oturan kimse yok yangında yaralı ve can kaybı da yaşanmadı" dedi. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedeni araştırıyor. 

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