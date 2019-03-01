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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
01.03.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Kadıköy'de, Türkiye'nin kanını donduran vahşete ait görüntüler ortaya çıktı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul, Kadıköy'de önceki gün çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan kişiye ait ceset parçalarının çöp konteynerlerine atılması güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarında şüphelilerin bir araçla getirdikleri çuvalları ayrı konteynerlere atma anları görülüyor.

İstanbul, Kadıköy'de çöp konteynerinde bacakları bulunan 55 yaşındaki Rıfat Rıza Öztürk’ün gövdesinin ardından başı da cinayeti işleyen yeğeni F.Ö’nün itirafıyla Acıbadem'de çöp konteynerinde bulundu. Öztürk’ün kollarını bulma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 

F.Ö, ifadesinde,”Babam 2015 yılında beyin kanaması sonucu felç oldu. Amcam,”Baban gibi sende yattığın yerden para kazanıyorsun.” deyince öldürdüm” derken, ceset parçalarını attıkları görüntüler ortaya çıktı.  

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta iş insanı Rıfat Rıza Öztürk’ün bacaklarının bulunmasının ardından Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bulunan bacaklar ve bacakların konulduğu torbayı incelemiş, torbanın üzerindeki kargo etiketinden internet kafe sahibi F.Y’ye, F.Y’den de cinayeti işleyen yeğeni F.Ö’ye ulaşılmıştı. 

Polisin tespitlerine göre, F.Ö'nün babasıyla amcası Rıfat Rıza Öztürk, İkitelli'de  traktör satışı yapılan şirketi ortak işletiyordu. F.Ö'nün babası 2015 yılında beyin kanaması geçirerek felç oldu. F.Ö, şirketteki babasının işlerini devraldı. F.Ö'nün özel harcamaları Amca Öztürk'ü rahatsız ediyor, bu nedenle aralarında kavga yaşanıyordu.

Geçtiğimiz Salı akşamı saat 19.00 sıralarında da bu nedenle aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında F.Ö, silahını çıkartarak amcasının başına 2 el ateş etti. Ölen amcasının cesedini bıçakla parçaladı ve parçaları valize koydu. Ceset parçalarını valize koyduktan sonra motor kulübünden arkadaşı olan F.Y'yi aradı ve işyerine gelmesini istedi. F.Y, araçla geldi ve valizler araca konuldu.

Daha sonra F.Y'nin işlettiği Kadıköy Hasanpaşa'daki internet kafeye geçilirken cesedin gövdesi Sarıyer’de yol kenarına valizle atıldı. Kafede, başı koliye, bacaklar ve kolları torbalara konulan parçalar çöp konteynerlerine atıldı. Burada ceset parçaları torbalara konuldu. 

Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, gözaltına aldığı F.Ö ve F.Y’nin de arasında bulunduğu gözaltına aldığı 4 kişiyi sorguladı. 4 kişi cesetleri attıkları yerleri itiraf etti. İtiraflar üzerine başlatılan aramalarda Rıfat Rıza Öztürk’ün gövdesi Sarıyer’de bulunmasının ardından başı da gece saatlerinde konulduğu koli içinde Acıbadem’de çöp konteynerinde bulundu.

F.Ö, ifadesinde,”Babam 2015 yılında beyin kanaması sonucu felç oldu. Amcamla ortak oldukları şirketin işlerini ben yapmaya başladım. Amcam sürekli özel harcamalarıma müdahale ediyordu, bu nedenle tartışıyorduk. Olay akşamı da Amcam,”Baban gibi sende yattığın yerden para kazanıyorsun.” deyince öldürdüm” dedi. 

4 kişi Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, F.Ö ve kendisine yardım eden 3 kişinin ceset parçalarını çöp konteynerlerine attıkları görüntüler ortaya çıktı.

"MOTOSİKLETÇİLER ARASINDAKİ TÜZÜK NEDENİYLE BANA YARDIM ETTİLER"

Fahrettin Öztürk'ün ifadesinde "Motosiklet dünyasında aramızda yazılmayan bir tüzük vardır. Her durumda sorgusuz sualsiz birbirimize yardım ederiz. Bu tüzükten bahsederek arkadaşım Ferhat Y. aradım. Bana yardım etmesini istedim. O da yanıma geldi. O gelene kadar cesedi büyük ölçüde satır ve bıçak yardımıyla parçalamıştım. O da gelince yardım etti. Ceset parçalarını naylon torbalara koyarak bavula yerleştirdik" dediği kaydedildi.


"CESET PARÇALARINI AHÇI VE GARSONLA BİRLİKTE ATTIK"

Daha sonra cesedin gövde bölümünü Sarıyer, Uskumruköy mevkiinde attıklarını anlatan Fahrettin Öztürk'ün "Daha sonra kafeteryaya geldik. Burada Ferhat'ın yanında bulunan ahçı ve garsonla birlikte parçaları kutuya, poşete ve çuvala koyduk. Ferhat kafede kaldı. Biz garson ve ahçıyla birlikte ceset parçalarını çöpe attık" dediği öğrenildi..

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Poliste işlemleri tamamlanan Fahrettin Öztürk, Ferhat Y. Ahçı Turgut K. ile garson Fatih D. geniş güvenlik önlemleri altında Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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