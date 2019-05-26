Kadıköy'de polisi alarma geçiren olay

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKadıköy'de polisi alarma geçiren olay
GeriGündem Kadıköy'de polisi alarma geçiren olay
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul (DHA)
26.05.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Kadıköy'de polisi alarma geçiren olay

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadıköy'de polisi alarma geçiren olay

İstanbul Kadıköy'de elinde havalı tüfekle çatıya çıkan Erdal Canyurt (45) polisi harekete geçirdi. Müzakereci polisin çabaları sonucu ikna edilen Canyurt'un ailevi sorunları nedeniyle çatıya çıktığı öğrenildi. Canyurt, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 07.00 sıralarında Mühürdar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Esnaf olan Erdal Canyurt elinde bulunan silahla güvercinlerinin bulunduğu çatıya çıktı. Canyurt'un elinde silah gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri istedi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Müzakereci polis, Canyurt ile uzun süre görüştü. İtfaiye ekipleri, Canyurt'un aşağı atlama olasılığını göz önünde bulundurarak branda açtı. Bölgedeki esnaflar da konuşarak Canyurt'u ikna etmeye çalıştı.

Canyurt, müzakereci polisin çabaları sonucu ikna edilerek silahla birlikte aşağı indirildi. Canyurt'un ailevi sorunları nedeniyle çatıya çıktığı ve elindeki silahın ise havalı tüfek olduğu öğrenildi. Erdal Canyurt, ifadesi alınmak üzere Rıhtım Polis Merkezi'ne götürüldü.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Rezil savunma! ‘Büyük kadın kaçırmak zor onun için küçük çocuk kaçırdım’
6 yıl sonra barıştılar 9 ay sonra öldürdü
3.5 yıl bürokrasi 1.5 yıl inşaat sürdü
Ölü taklidi yaparak kurtulmaya çalıştı