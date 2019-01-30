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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
30.01.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Kadıköy’de panik anları

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Kadıköy’de panik anları

İstanbul ’de bir otomobil, içeride çalışanların olduğu sırada fırına daldı. Fırında çalışan bir kişinin şans eseri kurtulması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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  • Fren yerine gaza bastı otomobiliyle fırına daldı
  • Fren yerine gaza bastı otomobiliyle fırına daldı
  • Fren yerine gaza bastı otomobiliyle fırına daldı
  • Fren yerine gaza bastı otomobiliyle fırına daldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Pazartesi akşamı saat 21.30 sıralarında Emin Ali Paşa Caddesi’nde bir otomobil cadde üzerinde bulunan ve içeride çalışanların olduğu fırına girdi. Fırındaki bir kişi ise şans eseri aracın altında kalmaktan kurtuldu. Çalışan kazadan kıl payı kurtulurken, dükkanda maddi hasar oluştu. Kadın sürücünün ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 

Fırının sahibi Emrullah Güney, "Araç ters yönden gelmiş, Tümseğe çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybederek bizim dükkana girmiş. Allahtan müşteri yokmuş o saate. Yaralı yok çok şükür. Maddi hasarımız var. İki üç gündür çalışamıyoruz dükkanda" dedi. 

Öte yandan aracın fırına girmesi çevredeki güvenlik kamaraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobil arkası dönük bir çalışanın yanından hızla geçerek fırına giriyor. Arkasını dönen çalışan korku ve panikle kendisini caddeye atıyor.

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