Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kadıköy'de oyuncuya şok saldırı! Canını zor kurtardı

    Kadıköy'de oyuncuya şok saldırı! Canını zor kurtardı

    Hürriyet Haber
    05.07.2018 - 23:34 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kadıköy’de bulunan bir barda önceki gece geç saatlerde silahlı saldırı düzenlendi. 15’in üzerinde kurşunun sıkıldığı saldırıda 2 kişi saldırganların silahlarından çıkan kurşunlarla yaralanırken, saldırı sırasında barda bulunan Oral Özer isimli sinema ve dizi oyuncusu da saldırının gerginliğiyle çıkan tartışmada hastanelik oluncaya kadar dövüldü. Olaydan sonra yakalanan 2 saldırganın verdiği ilk ifadelerinde saldırıyı bar işletmecisi ve çalışanlarıyla daha önceden yaşadıkları bir trafik kavgası husumeti nedeniyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

    Kadıköy'de bulunan bir barda önceki gece 03.00 sıralarında, önce barın etrafında tur atıp ardından yaylım ateşi açan bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. 15’in üzerinde kurşunun sıkıldığı saldırıda barda bulunan 2 müşteri, saldırganların silahlarından çıkan kurşunlarla yaralanırken, diğer müşteri ve bar çalışanları ise kendilerini masaların altına atarak kurtuldu.

    "YANLIŞ ADAMA KIZIYORSUNUZ"

    Milliyet'in haberine göre yaralıların olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı olayda, saldırı anını cep telefonuyla çekmeye çalıştığı iddia edilen bir müşteriyle tartışmaya giren bar çalışanlarına müdahale ederek “Yanlış adama kızıyorsunuz” diyen sinema ve dizi oyuncusu Oral Özer’e bar çalışanları tarafından dayak atıldığı ileri sürüldü.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Oyuncu Özer’in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ve bilgilerde, çenesinin kırılıp yüzünün gözünün patlatıldığını iddia ettiği darp olayıyla ilgili olarak Kadıköy İlçe ekiplerince soruşturma başlatılırken, silahlı saldırı olayıyla ilgili de dün akşam 21.00 sıralarında olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli saklandıkları adreslerinde yakalanıp gözaltına alındı. Ayrıca saldırganları olay yerine getiren aracı kullanan şahıs da gözaltına alındı.

    ARAÇ SÜRTÜŞMESİ İDDİASI

    Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınan 2 saldırganın bar işletmecisi ve çalışanlarıyla husumetli olup, olayı bu nedenle gerçekleştirdikleri öğrenilirken, husumetin kaynağının ise bir süre önce trafikte yaşanan bir araç sürtüşmesi olayı sonrasında saldırganlardan birisinin bar çalışanları tarafından dövülerek darp edilmesi olduğu ileri sürüldü.  Polisin hem silahlı saldırı hem de darp olayıyla ilgili soruşturması devam ediyor. 

    ORAL ÖZER KİMDİR?

    1 Ocak 1983 yılında İskenderun'da dünyaya gelen Oral Özer, tiyatro eğitimine Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro bölümünde bir yıl okuduktan sonra Haldun Dormen'in birçok müzikal projesinde asistanlık yaptı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde burslu olarak okuyan 35 yaşındaki oyuncu Tiyatro Kedi'deki projelerde de yer aldı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (05.07.2018-2)
    daha fazla video için
    Etiketler: son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri