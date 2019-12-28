MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKadıköy'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
GeriGündem Kadıköy'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 28.12.2019 - 11:30,Son Güncelleme:/

Kadıköy'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadıköy'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

KADIKÖY'de otomobilin arka camını kırarak içerisindeki eşyaların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Arabanın camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Kadıköy, Sahrayıcedit'te bir otomobilin arka camı kırılarak içerisindeki eşyalar çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konu hakkında araştırma başlattı.

Ekipler, ulaştıkları güvenlik kamera kayıtlarında aracın camını kırarak hırsızlık yapan şüphelinin Ali D.(25) olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüpheli Ali D.'nin önce yanındaki arkadaşıyla etraflarına baktıkları ardından arabanın camını kırarak içerisindeki eşyaları alıp uzaklaştıkları görülüyor. Polis ekipleri, şüpheli Ali D.'yi olayın ertesi günü Yenisahra metro istasyonu önünde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Ali D.'nin yapılan sorgusunda ise daha önce 20'si otodan hırsızlık olmak üzere 27 suç kaydı olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheli Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle