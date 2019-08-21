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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.08.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Kadıköy'de ortalığı birbirine katmıştı... HDP binasında yakalandı

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Kadıköy'de ortalığı birbirine katmıştı... HDP binasında yakalandı

İstanbul, Kadıköy'de, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını yol kesip çöp konteynerlerini devirerek protesto edenlere tepki gösteren bir vatandaşı bıçakla ağır yaralayan şüpheli HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında yakalandı.

Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube ile Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam, Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde toplanarak Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını yasa dışı şekilde protesto eden gruba müdahale etti. 

Olaylar sırasında ara sokaklarda yolları kapatan ve çöp konteynerlerini deviren şüphelilere tepki gösteren D.K, zanlılardan biri tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan D.K. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan H.K. olduğunu ve HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında saklandığını belirledi.

Şüpheli, ilçe binasına düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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