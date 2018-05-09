Kadıköy'de öldürülmüştü... Ünlü psikologun katiline 11 yıl 8 ay hapis cezası

Kadıköy’de Caferağa Mahallesi Ağabey Sokak üzerinde 11 Ocak 2017 tarihinde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, su şirketinde çalışan ve işyerinde kalan Hızır Erdoğan, tartışma sırasında elinde bulunan bıçağı sallayarak Alper Engeler’i çeşitli yerlerinden yaraladı. Engeler olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerinden ayrılan Hızır Erdoğan, bir arkadaşını arayarak, “dışarı çık, evin önünde birisi var. Öldü mü kontrol et, 112’yi ara” dedi. Sabaha karşı Koşuyolu’ndaki bir benzinlikte polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Erdoğan, çıkartıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ZIPKINLA ETRAFA ATIŞ YAPIYORDU'

Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Mart ayında ilk celsesi görülen duruşmada tutuklu sanık Hızır Erdoğan, “Ben yaklaşık 10 yıldır Kadıköy’de ikamet ederim ve su bayisi dükkanında yatıp kalkarım. Alper’i mahalleden daha önce az tanırım. Olay günü gece saat 03.00 sıralarında uykudayken, birisi dükkanın kepenklerine ve camına vurup, sinkaflı küfürler ediyordu. Camdan baktığımda bir gölge ve karartı gördüm. Cam ve kepenkleri tekmeleyen kişi bir süre sonra uzaklaştı. Camdaki buharı silip dışarıya baktığımda, karşı kaldırımda yer alan terzi dükkanının önünde birisinin eğilip montundan bir zıpkın çıkardığını gördüm. Bu kişi elindeki zıpkınla etrafa atış yapıyordu. Terzinin kepengine de atış yapıp deldi. Bu sırada yalpalayarak gelen şahıs burnundan soluyarak öfkeli bir şekilde bana, ‘beni mi arıyorsun lan?’ diye konuşmasıyla irkildim. Baktığımda bu şahsın Alper Engeler olduğunu fark ettim. Kendisine, ‘sen miydin küfür edip kapıya vuran?’ diye sordum. O da bana, ‘benim lan’ diye karşılık verdi. Yine ana avrat sövdü. Montuna doğru davranınca az önce terzi dükkanının oradayken aynı hareketle montundan zıpkını çıkardığını anımsayınca, yeniden zıpkınını çıkaracağını düşündüm. Bu esnada kaldığım dükkandan içeriye girip kendimi savunmaya yönelik sopa vari bir şey aradım. Bu telaş içinde komidinin üzerinde bulunan bıçağı elime aldım. Alper’e, ‘defol git, başımı belaya sokma’ dedim. Bıçağı sağa sola salladım. Ben çekileceğini düşünürken, beklemediğim bir şekilde üzerime atladı. Yere düştük ve kendisiyle boğuştuk. Yerde kar vardı. Bir süre sonra ayrıldık ve sol kolu üzerine sert bir şekilde düştü. Kendisinden anormal bir şekilde alkol kokusu geliyordu. Bayıldığını düşünerek oradan ayrıldım. Pişmanım. Böyle bir şey olsun istemezdim. Çok üzgünüm ve hiç aklımdan çıkmıyor” dedi.

İKİNCİ CELSEDE KARAR ÇIKTI

Davanın dün görülen 2. celsesine, tutuklu sanık Hızır Erdoğan ve avukatı Yalçın Bingöl katıldı. Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanığın, ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Hızır Erdoğan, “Benim adıma spontane gelişen olayın takdirini yüce mahkemeye bırakıyorum” derken, sanık avukatı Yalçın Bingöl de, “Olayda meşru müdafaa söz konusudur. Somut olaya bakıldığında etraftaki insanların ve mahalle sakinlerinin dikkatini çekecek şekilde rahatsızlık veren maktulün, müvekkile yönelik zıpkın ile gerçekleşmiş bir saldırısı ve müvekkilin de bunu, ‘defol git’ şeklinde savuşturmaya yönelik eylemi söz konusudur. Saldırı haksız olarak bir hakka yönelmiştir. Müvekkil de kendisine yönelmiş vasıtaya mukabil bir aletle saldırıyı def etme zorunluluğu içerisinde karşılık vermektedir. Her halükarda hukuka uygunluk sebepleri içerisindeki müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ederiz” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hızır Erdoğan’ı önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, suçun müştekinin kendisine karşı gerçekleştirdiği haksız fiilin yarattığı hiddet ve şiddetli elemin etkisinde kalarak işlendiği ve sanığın duruşmalardaki iyi hali gerekçesiyle cezayı 11 yıl 8 aya indirdi.