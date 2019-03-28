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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/DHA
28.03.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Kadıköy'de öğrenci servisinde yangın

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Kadıköy'de öğrenci servisinde yangın

KADIKÖY'de , içinde öğrencilerin de bulunduğu seyir halindeki okul servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, yolun sağına çekerek durdurduğu minibüsten öğrencileri tahliye etti. Sürücü çabası ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında sürücü elinden yaralanırken, araçta hasar oluştu.

Yangın, dün, Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi üzerinde seyir halindeki okul servis minibüsünde çıktı. İddialara göre, öğrencileri okuldan alarak evlerine götürmek üzere yola çıkan Hayrettin Yüksel yönetimindeki 34 LKM 546 plakalı servis minibüsünün motor kısmından önce dumanlar, ardından alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip durdurduktan sonra içerisinde bulunan öğrencileri hızla tahliye etti. Sürücü Yüksel'in çabası ve haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. 

ÖĞRENCİLER PANİK YAŞADI

Yangını söndürmek için büyük çaba harcayan sürücü elinden yaralandı. Yaralı sürüye çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Serviste bulunan öğrenciler büyük korku ve panik yaşadı. Öğrenciler velilerine teslim edildi.

Servis sürücüsü, "Birden duman çıktı. Hemen kenara çektim. Alev aldı ön taraf, öğrencileri hemen çıkarttık. Yangına müdahale ettik" diye konuştu. Yangın sonucunda servis minibüsünde hasar oluştu.

 

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