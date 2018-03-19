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    Kadıköy'de lüks sitede çelik kasayı böyle çaldılar

    Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL (DHA)
    19.03.2018 - 13:13 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi’nde lüks sitede gerçekleştirilen çelik kasa hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Maskeli 4 kişi beyaz bir ciple evin önüne geldi. Ellerindeki sert cisimle salon camını kıran hırsızlar evin içine girerek para kasasını aldı.

    Kadıköyde lüks sitede çelik kasayı böyle çaldılarAracın içindeki kişi evin kapısına yanaştı. Hırsızlar çelik kasayı aracın bagajına koymaya çalışırken zorlandı. Kısa sürede kasayı çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı sitenin güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

    Kadıköyde lüks sitede çelik kasayı böyle çaldılar

    Etiketler: Kadıköy , hırsızlık , soygun , hırsız , gündem
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