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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL (DHA)
23.12.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Kadıköy'de lodos aydınlatma direğini devirdi

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Kadıköy'de lodos aydınlatma direğini devirdi

Lodos Kadıköy'de bir aydınlatma direğini devirdi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

İstanbul'da dün başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Üsküdar sahilde aralıklarla fırtınaya dönen lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti.

AYDINLATMA DİREĞİ DEVRİLDİ

Fırtına nedeniyle Bostancı Mahallesi, Balkan Sokak üzerinde bir aydınlatma direği devrildi. Gece meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri tedbir amaçlı güvenlik şerdi çekerek sokağı trafiğe kapattı. Görevlilerin çalışmasının ardında direk yoldan kaldırılarak sokak tekrar trafiğe açıldı.

Kadıköyde lodos aydınlatma direğini devirdi

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