Kadıköy'de korkunç olay! Kağıt toplayıcıları fark etti, çöpten kadın bacağı çıktı
İstanbul Kadıköy'de bir çöp konteynerinden kadın bacakları çıkması üzerine polis inceleme yapıyor.
Kadıköy Acıbadem'deki bir çöp konteynerinde kağıt toplayıcıları bir kadına ait bacak olduğunu fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. Polis aynı kadına ait olduğu belirtilen bacakların bulunduğu konteyner ve çevresinde incelemesini sürdürüyor.
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