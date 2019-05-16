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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.05.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Kadıköy'de korkunç olay! Eşine sokakta kurşun yağdırdı

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İstanbul Kadıköy'de iddiaya göre cezaevinden yeni çıkan O. Ç isimli şahıs, evinin önünde eşi N.Ç isimli kadına kurşun yağdırdı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kadının olaydan kısa bir süre önce kucağındaki bebeği bırakması çocuğun hayatını kurtardı. Şahsın eşine kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Kadıköy'de dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İki çocuk annesi N.Ç evinin önünde bebeğiyle duruyordu. Bu sırada iddiaya göre hapisten yeni çıkan eşi O.Ç. eşiyle tartışmaya başladı. O.Ç belinden çıkardığı silah ile eşine kurşun yağdırdı. Bacaklarından yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, kadının bebeğini olaydan kısa bir süre önce bırakması çocuğun hayatını kurtardı.

Karısını vuran saldırgan daha sonra aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan talihsiz kadın olay yerindeki kişilerin yardımı ile Göztepe SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İlk müdahalenin ardından ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan polis olay yerinden araçla kaçan saldırganı her yerde arıyor.

Vurduktan sonra arabaya bindi gitti

Görgü tanıklarının ifadesine göre, olay iftar saatinden sonra oldu. Tanığın ifadesine göre, “Anladığım kadarıyla kocasıyla arasında olan bir husumetten dolayı, belden aşağı mermiler yemiş durumdaydı. Biz geldik müdahale ettik ayağını falan kemerle sıktık. Tabi bu sırada vuran o kişi arabaya binip gitti, kadının akrabası geldi arabayla hastaneye götürdü" dedi.

Öte yandan şahsın eşine kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kadın kucağında bebeğiyle sokakta geziyor. Ardından kadın bebeğini bırakıyor. Bu sırada şahıs, aracın arkasındaki kadına kurşun yağdırıyor. Şahıs ve beraberindeki kişi araçla kaçarken, vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşuyor.

Kadıköyde korkunç olay Eşine sokakta kurşun yağdırdı

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