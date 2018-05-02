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    Kadıköy'de kiliseye saldırmıştı, yakalandı

    AA
    02.05.2018 - 07:56 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kadıköy'deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazıp önüne çöp döktüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

    Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Caferağa Mahallesi'ndeki kilisenin duvarına dün "Erzurumlu 25 bu vatan bizim" şeklinde yazı yazan ve kilise önündeki çöp konteynerlerini kapının önüne getirip içindekileri yere döken kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden kimliği tespit edilen S.K. isimli şüpheli, polis ekiplerinin fiziki takibi sonucu yakalandı.

    Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce iki kez intihara teşebbüs ettiği belirtilen şüphelinin olayın ardından yakalanmamak için metruk bir binanın çatı katında saklandığı ve yerinin tespit edilememesi için cep telefonunu kapattığı belirlendi.

    Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, kilisenin duvarına yazıyı tek başına yazdığını ve kilise görevlileri kendisine kötü davrandığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
    Kadıköyde kiliseye saldırmıştı, yakalandı

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    Etiketler: Surp Takavor Ermeni Kilisesi , NoMobil , gündem
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