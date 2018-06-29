Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Pantolonunun bacağı araçta takılı kaldı... Araçtakiler şoke oldu

    Pantolonunun bacağı araçta takılı kaldı... Araçtakiler şoke oldu

    Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA)
    29.06.2018 - 12:54 | Son Güncelleme:

    KADIKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Yaralanan kişinin yırtılan pantolon bacağı araçta asılı kaldı.

    D-100 karayolu Ankara istikameti Bostancı yol ayrımındaki kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Vedat Ali Özkan'a, Konuralp Hayat'ın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özkan yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler hemen yaralının yardıma koştu.

    İlk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı sedyeye koyarak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçtaki kadın uzun süre şok yaşadı. Bu arada çarpmanın etkisiyle Özkan'ın pantolon bacağı aracın ön bölümünde asılı kaldı. Sürücü, kalan pantolonun parçasını çıkararak yere attı.

    Pantolonunun bacağı araçta takılı kaldı... Araçtakiler şoke oldu

    GÖRGÜ TANIĞI:YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTI

    Kazayı gördüğünü söyleyen bir kişi ,“Yaya geçidinden geçerken araç çarptı" diye konuştu. Sürücü, kazayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Pantolonunun bacağı araçta takılı kaldı... Araçtakiler şoke oldu

    Etiketler: kadıköy , trafik kazası , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri