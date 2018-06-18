Kadıköy'de vatandaşları şaşırtan olay... Kulaklarını kapattılar

Edinilen bilgilere göre, İGDAŞ ekipleri Kadıköy Şemsettin Günay Caddesi'nde metro inşaatının yapıldığı bölgede doğalgaz borularını değiştirmek için çalışma yaptı. Çalışma kapsamında doğalgaz boruları yenilenirken, eski borudaki gaz da kontrollü şekilde dışarı salındı. Bu sırada ekipler vatandaşlara anons yaparak, "Kontrollü gaz salınımı yapılacaktır. Camlarınızı kapatın, panik yapmayın" uyarısında bulundu. Ardından gaz salımı gerçekleştirildi. Eski borudan çıkan doğalgaz, büyük bir sesle birlikte gökyüzüne doğru yükseldi. Bu sırada yoldan geçen bazı vatandaş, ses nedeniyle kulaklarını tıkadı. Yaklaşık 10 dakika süren gaz salımı, Kadıköy sokaklarından ilginç görüntüler oluşturdu.