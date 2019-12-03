Kadıköy'de ilginç görüntü! 'Mehmet abi uçuyor'
İstanbul Kadıköy'de pazarcı, çadır kurarken ip koptu. Şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan çadırın ipini bırakamayan pazarcı metrelerce yükseldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir başka pazarcı ''Evet, Mehmet abi uçuyor'' diyor.
Kadıköy Salıpazarı'nda geçtiğimiz hafta bir pazarcının şiddetli rüzgar nedeniyle çadırın ipi koptu. Çadır havalanmaya başlayınca asılı kalan pazarcı da metrelerce yukarı yükseldi.
Çadırı bırakamayan pazarcıyı görenler şaşkına dönerken, bir kişide o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre sonra çevredekilerin yardımıyla pazarcı yere indirildi.
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