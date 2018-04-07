Kadıköy’de hayvansever kadınla ‘civciv’ satıcısı böyle kavga etti

Edinilen bilgiye göre, pazarda civciv satıldığını gören bir hayvansever kadın, satıcıya tepki gösterdi. Satıcının hayvansever kadına karşılık vermesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede küfürlerin edildiği tartışmaya çevredekiler engel olmaya çalıştı. Bu sırada satıcının kadın hayvanseveri iteklemesiyle kısa süreli arbede yaşandı.

Yaşanan tartışma anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde civciv satıcısı ile hayvanseverin şiddetli şekilde tartıştığı ve satıcının kadını iteklediği görülüyor. Sık sık küfürlerin edildiği tartışmada satıcının ‘uyuşturucu mu satalım ne satalım’ şeklinde kendini savunmaya çalıştığı kameralara yansıyor.