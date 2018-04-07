Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kadıköy’de hayvansever kadınla ‘civciv’ satıcısı böyle kavga etti

    Kadıköy’de hayvansever kadınla ‘civciv’ satıcısı böyle kavga etti

    İSTANBUL (İHA)
    07.04.2018 - 10:03 | Son Güncelleme:

    Kadıköy Cuma Pazarında civciv satışı yapan kişiyle bir hayvensever arasında arbede yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, pazarda civciv satıldığını gören bir hayvansever kadın, satıcıya tepki gösterdi. Satıcının hayvansever kadına karşılık vermesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede küfürlerin edildiği tartışmaya çevredekiler engel olmaya çalıştı. Bu sırada satıcının kadın hayvanseveri iteklemesiyle kısa süreli arbede yaşandı.

    Yaşanan tartışma anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde civciv satıcısı ile hayvanseverin şiddetli şekilde tartıştığı ve satıcının kadını iteklediği görülüyor. Sık sık küfürlerin edildiği tartışmada satıcının ‘uyuşturucu mu satalım ne satalım’ şeklinde kendini savunmaya çalıştığı kameralara yansıyor.

    Etiketler: kadıköy , hayvansever kadın , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri