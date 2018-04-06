Kadıköy'de hareketli anlar... Polis bir binayı çevirdi

Olay saat 10.30 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki binada meydana geldi. Kentsel dönüşüm amaçlı boşaltılmaya başlanan 8 katlı bir binaya 5 kişi girdi. Şüphelileri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler binanın etrafın çevirdi. Polis ekipleri binanın içine girerek araştırma yapamaya başladı. Ekipler bir daireye giren daha sonrada o dairenin duvarını kırarak diğer daireye giren şüphelilerle suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheliler kelepçe takılarak gözaltına alındı. Şüphelilerin girdikleri dairede kalorifer petekleri, musluk, mutfak dolabı gibi eşyaları çalmak için hazırladıkları görüldü. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.