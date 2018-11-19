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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.11.2018 - 09:30, Son Güncelleme:

'Adam benim DNA'larımı yemiş'

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Kadıköy’de bir güzellik merkezi sahibi, pedikür işlemi sonrasında kalan ölü derilerini alıp yediğini iddia ettiği kişi hakkında şikayetçi oldu. Genç kadın, T.Y. isimli zanlının iş başvurusunda bulunduğunda kendisine pedikür yaptığını belirterek, "Pedikürden sonra çıkan ölü deriyi istedi. Balıklarına verdiğini söyledi. Yani adam benim DNA'larımı yemiş” dedi.

Kadıköy’de bir güzellik merkezi sahibi Ş.T., T.Y. isimli bir adamın pedikür işlemleri sonrasında kalan ölü derilerini balıklarına vereceğini söyleyip aldığını ancak kendisinin yediğini iddia etti. Sürekli olarak ponza kalıntılarını isteyip kendisini rahatsız ettiğini belirterek T.Y. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde iş yerine personel alımı için ilan verdiğini, T.Y.’nin iş başvurusunda bulunduğunu söyledi.

"BALIKLARINA VERECEĞİNİ SÖYLEYİP KENDİSİ YİYORMUŞ"

Dilekçede, “T.Y. isimi şahıs, iş yerime gelen bayan müşterilerimin pedikür işlemlerinin ardından kalan ponza kalıntısı yani ölü derileri ücret karşılığında ısrarla benden istedi. Hatta bana da pedikür işlemi yaptı, o ponza kalıntılarını ‘pirana’ diye tabir edilen balıklarına vereceğini söyleyip benden aldı. Bunları kendisi yiyormuş” ifadelerini kullandı.

"PERSONELLERİMİ DE RAHATSIZ EDİYOR" 

Söz konusu ölü derileri sürekli olarak kendisinden istediğini söyleyen Ş.T., “Mesaj göndererek, telefonla arayarak beni ve iş yeri personellerimi rahatsız etmiştir” dedi.

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından T.Y. hakkında, “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan soruşturma başlatıldı.

"ISRARLA İSTEYİNCE SORDUM, ÖLÜ DERİLERİ YEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Öte yandan konuya ilişkin konuşan genç kadın, “Bana ilk geldiğinde çalışma talebinde bulundu, benimle birlikte çalışmak istediğini söyledi. Bana pedikür işlemi yapmak istediğini söyledi, yaptı. Pedikürden sonra çıkan ölü deriyi istedi, yani DNA'mı istedi. Ben bunu ne yapacağını sorduğumda, piranalarına vereceğini söyledi. Gittikten sonra sürekli olarak sosyal medya hesaplarımdan ve telefonumdan taciz ettiğinden dolayı ısrarla üstüne gittiğimde ölü derileri yediğini söyledi. Yani adam benim DNA'larımı yemiş. Ben de gidip suç duyurusunda bulundum” dedi.

"PARA KARŞILIĞINDA ALMAYI TEKLİF ETTİ"

Böyle bir olayla ilk defa karşılaştığını söyleyen Ş.T., “En azından bir tedbir kararı konulmasını istiyorum. Bunu artık sürekli hale getirmemesi açısından” diye konuştu.

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